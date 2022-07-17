时隔四年再受邀国庆献唱 麦克疯与歌曲有共鸣

本地人声乐团“麦克疯”（MICappella）时隔四年再次踏上国庆庆典舞台，团长黄烈传接受《联合早报》访问时说：“这是很难得的机会，我们非常珍惜。”

麦克疯曾在2017年发表国庆串烧组曲“Evolution of NDP Songs”（国庆歌曲的进化），视频不仅吸引100多万人点阅，李显龙总理也通过面簿分享，让他们受宠若惊。隔年，他们受邀参与国庆演出，在2018年的国庆庆典上演唱进化版的国庆串烧组曲，除了前一年视频中的国庆歌曲，还加入马来民谣“Di Tanjung Katong”和印度歌曲“Munnaeru Vaalibaa”，让组曲更多元化。

今年，麦克疯再次受邀参与国庆庆典演出，将带来全新英语歌曲“We Are A Symphony”（我们是一首交响曲），唱出在困境中团结一致的精神。黄烈传告诉《联合早报》：“麦克疯对这首歌很有共鸣，头两句歌词‘We are a symphony, hear our voices sing’（我们是一首交响曲，听我们的声音在歌唱），正正呼应了我们麦克疯这个人声乐团，所以我们演唱时很容易投入。”

黄烈传和团员黄恺灵负责编曲，黄烈传说：“我们要确保歌曲的风格跟前、后段的演出相连，同时要保留麦克疯的特色。另一个挑战是，编自己麦克疯的歌曲，主要针对我们的歌迷群众，但编国庆歌曲，面对的群众是全新加坡的男女老少，要让所有人听了有共鸣。”

国民教育演出场面震撼

今年的国庆庆典在滨海湾浮动舞台举行，麦克疯已在过去三个周末参与了三场国民教育演出，黄烈传说：“一上场就看到逾万人，而且我们是跟人民协会的几百个舞蹈员一起演出，场面很震撼。我们跟自己说，不要紧张，要把演出做好。”

时隔四年再次参与国庆庆典，黄烈传有特别深的感触。“过去两年是音乐圈的低潮，麦克疯也曾担心要怎么撑下去。如今能站上本地最大的表演舞台，我们真的很感激有这个机会。”

在8月9日国庆日正式庆典之前，还会有两场预演，黄烈传说：“我太太会带我们两岁半的儿子观看其中一场。儿子在疫情中长大，这两年多很少出门，这次难得让他感受大场面的气氛，也让他看看爸爸在台上演出，他现在可以从麦克疯的MV中认出爸爸了。”黄烈传也打趣说：“儿子比较黏妈妈，希望他看了爸爸的演出之后，爸爸在他心中的地位可以提升一点，哈哈哈！”

“We Are A Symphony”已在各数码平台上架，MV今天（17日）在麦克疯YouTube频道和官方面簿播出。