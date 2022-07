时隔四年再受邀国庆献唱 麦克疯与歌曲有共鸣

本地人声乐团“麦克疯”(MICappella)时隔四年再次踏上国庆庆典舞台,团长黄烈传接受《联合早报》访问时说:“这是很难得的机会,我们非常珍惜。”

麦克疯曾在2017年发表国庆串烧组曲“Evolution of NDP Songs”(国庆歌曲的进化),视频不仅吸引100多万人点阅,李显龙总理也通过面簿分享,让他们受宠若惊。隔年,他们受邀参与国庆演出,在2018年的国庆庆典上演唱进化版的国庆串烧组曲,除了前一年视频中的国庆歌曲,还加入马来民谣“Di Tanjung Katong”和印度歌曲“Munnaeru Vaalibaa”,让组曲更多元化。

今年,麦克疯再次受邀参与国庆庆典演出,将带来全新英语歌曲“We Are A Symphony”(我们是一首交响曲),唱出在困境中团结一致的精神。黄烈传告诉《联合早报》:“麦克疯对这首歌很有共鸣,头两句歌词‘We are a symphony, hear our voices sing’(我们是一首交响曲,听我们的声音在歌唱),正正呼应了我们麦克疯这个人声乐团,所以我们演唱时很容易投入。”

黄烈传和团员黄恺灵负责编曲,黄烈传说:“我们要确保歌曲的风格跟前、后段的演出相连,同时要保留麦克疯的特色。另一个挑战是,编自己麦克疯的歌曲,主要针对我们的歌迷群众,但编国庆歌曲,面对的群众是全新加坡的男女老少,要让所有人听了有共鸣。”

国民教育演出场面震撼

今年的国庆庆典在滨海湾浮动舞台举行,麦克疯已在过去三个周末参与了三场国民教育演出,黄烈传说:“一上场就看到逾万人,而且我们是跟人民协会的几百个舞蹈员一起演出,场面很震撼。我们跟自己说,不要紧张,要把演出做好。”

时隔四年再次参与国庆庆典,黄烈传有特别深的感触。“过去两年是音乐圈的低潮,麦克疯也曾担心要怎么撑下去。如今能站上本地最大的表演舞台,我们真的很感激有这个机会。”

在8月9日国庆日正式庆典之前,还会有两场预演,黄烈传说:“我太太会带我们两岁半的儿子观看其中一场。儿子在疫情中长大,这两年多很少出门,这次难得让他感受大场面的气氛,也让他看看爸爸在台上演出,他现在可以从麦克疯的MV中认出爸爸了。”黄烈传也打趣说:“儿子比较黏妈妈,希望他看了爸爸的演出之后,爸爸在他心中的地位可以提升一点,哈哈哈!”

“We Are A Symphony”已在各数码平台上架,MV今天(17日)在麦克疯YouTube频道和官方面簿播出。