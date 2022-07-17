送爱儿念新加坡国际学校 姚莹莹：儿将来回新不会有“文化震撼”

人在香港，女星姚莹莹爱儿就读新加坡国际学校，学习双语教育，她说：“这样儿子回新当兵时才不会有Culture Shock（文化震撼）!”

姚莹莹是美姐出身，1991年获得“新加坡环球小姐“冠军，也获新加坡健美、优雅小姐奖项。她在1995年签约成为香港无线电视演员，拍过《寻秦记》《律政强人》《灿烂的外母》等等，近作有《铁拳英雄》《痞子殿下》，当然还有长寿剧《爱回家之开心速递》。

香港演艺圈浸淫27年，因疫情两年没回家，此趟带着11岁爱儿回新与家人团聚，满怀喜悦的姚莹莹在本地接受《新明日报》访问时说：“碰巧弟弟也从迪拜回来，还添了个儿子，一家团聚特别开心！”

“飞回香港后需隔离七天。七天而已，无所谓！”

访问时莹莹的儿子梁淦贤（Evan）也在场，模样精灵，说得一口流利英语，面对记者态度大方，对答如流。

莹莹自诩是个严厉的妈妈，“儿子小时候不好好管教，长大就拉不住了。”

“我是新加坡人，送孩子读新加坡国际学校，是希望他接受新加坡教育体系，吸收新加坡文化。学校只说华英语，不像香港一般学校说的是广东话，校规也很严格，我就欣赏这一点。哪天我回流，儿子也会回新当兵，到时不会因文化差异不能适应。”

据悉，同念新加坡国际学校的星级同学不少，包括欢喜哥许绍雄爱女许惠菁、任贤齐以及陈豪的儿女。

望接拍本地电影 称儿爱看《新兵正传》

莹莹表示早年拍过一部国产片《拜六礼拜》，之后就没再与本地电影结缘。

“儿子爱看《新兵正传》，他在电脑上网看的，看时很卡，他喜欢张智扬、也喜欢Lobang。”

此趟回新探亲直至8月下旬，她表示若有机会，也希望接拍新加坡电影。回新与家人团聚之外，莹莹庆幸正好可感受8月的国庆日氛围，也将带儿子去看叻叻（熊猫宝宝）。

昨天，莹莹还携子惊喜现身欢喜哥许绍雄在乌节路一带的餐厅，探望圈内好友。

曾饮食失调变臃肿

据港报转载，一度，莹莹身材变得很臃肿：“对啊，一度70公斤，在拍《痞子殿下》的时候，被人怀疑我有病，唉！”她不讳言。

变胖只因饮食失调，一天4粒鸡蛋+老火汤+鳄梨，体重涨得像气球，她意识不对，采取健康饮食，少油少盐少糖，八九个月就铲掉13公斤赘肉，身高170公分的她目前仅56至57公斤，身材匀称，眼前的她，并无港报所说“瘦到脸颊凹陷”，状态挺好。

入行拍剧多年，最紧迫的是三部剧同时在赶：“试过拍戏几天没睡觉，再出外景时几乎要‘死掉’了，像这组凌晨4点才收工，另外一组4点的通告已经开始了……

当年就凭超强的意志力挺着，莹莹说，她可以不吃饭、但不能不冲凉！

“同剧演员还有欧阳震华、宣萱，大家都认定冲凉比吃饭重要!”