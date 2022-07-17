自信是最好的化妆品 林茜茜：我有追求者

胖妞林茜茜外形讨喜，口才好，除了参演电影《女兵外传》，也成了本地电视综艺节目新宠。

茜茜因为拍戏与阳光帅哥容启航结缘，两人直播交流看似很有“火花”，记者好奇，茜茜是否名花有主了？

茜茜接受《新明日报》访问时，直言依然单身。她分享了自己的感情观，“爱，包括亲情、友情和爱情，对我来说，亲情和友情比较重要。”

茜茜并没有因体态圆润而在感情上遇到阻碍，反而认为自信是最好的“化妆品”，她更爆出自己有追求者！追求者看上茜茜的，也正是她的性格开朗以及体贴。

那这是不是意味着那位交情看似“不只是朋友”的容启航也在追茜茜呢？答案当然不是！茜茜澄清：“追求者是身边的圈外朋友。他们会约我出来吃饭，然后特别关注我的IG动态。”

如果遇到约单独吃饭的男生，茜茜就会直接问：“是不是要约会啊？”

不过当发现对方真的很明显地在追求自己，茜茜表示会认怂，马上“打退堂鼓”，或许是缘分未到吧。

若容启航40岁未婚 戏言“他会娶我”

对于容启航，茜茜戏言“我们私底下会讨论‘如果他40岁了还单身，一定会娶我’所以我就等他40岁咯！”

若到40岁彼此还没有对象，茜茜是否真的愿意嫁给容启航？问起，茜茜正色回应：“其实目前我俩并没有去想关于爱情这个东西，我们就是纯友谊！”

对于结婚，其实茜茜并不着急：“其实不结婚我也Ok!”

那会不会排斥相亲？

“我ok啊！我经常说‘为什么没有一个人做相亲节目让我上，我好想参与这样的节目呢！’”

曾极端减重 135公斤减到98公斤

由于心广体胖，茜茜忧心健康：“时时刻刻都在担心！我每次都会跟人家讲‘我其实就很像一个定时炸弹’！”

虽然圆润润的身材让人觉得她很可爱、很漂亮，有人也觉得开心最重要，不一定要瘦！但茜茜认为健康最重要，所以一有时间就会去运动。

茜茜坦言希望自己能瘦一点，但也明白瘦并不是一朝一夕就能取得成果的。她时时刻刻在努力减肥，只是美食成为她的“绊脚石”。

“因为我的形象，会让很多与饮食有关的厂商或美食节目找我，所以要瘦还真的蛮难的！”

被看好做吃播的茜茜，拒绝涉足该领域，“因为吃播一直要吃，我也不可能因为别人喜欢看我吃，我就不顾自己的健康一直吃！”

茜茜透露，曾为了变成别人眼中的美女不惜一切代价减肥，包括采用过非常不健康的减肥方法让自己瘦下来，从原本的135公斤减到98公斤，不过瘦了之后体重很快又反弹！

“当时我是吃减肥药，效果只维持在一年内，体重就飙升回来了。”

极端减肥不是办法，茜茜终于了解，要减重，最基本也是最重要的，就是维持健康的生活。