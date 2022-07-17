85岁谢贤封香港金像奖影帝 全场起立鼓掌

高龄85岁的谢贤在星期天（17日）举行的“第40届香港电影金像奖颁奖礼”上获颁“最佳男主角”，成为金像奖最年长的影帝，全场为他起立鼓掌。刘雅瑟（33岁）则凭《智齿》获得最佳女主角。

香港金像奖2020年（第39届）因为疫情改为线上颁奖，并在去年停办，今年终于举办实体颁奖典礼，地点移师至九龙湾国际展贸中心汇星举行。

谢贤由林家栋搀扶上台领奖，他全程戴着口罩没有发表得奖感言，仅简单地说：“我不知道怎么讲，只知道拿奖。”谢贤以84岁高龄主演《杀出个黄昏》，更罕有地在戏中脱下“招牌墨镜”示人。同样入围“最佳男主角”的还包括林家栋（两个入围）、梁仲恆和吴镇宇。

刘雅瑟凭《智齿》获得最佳女主角，来自中国湖南的刘雅瑟打败对手周秀娜、王丹妮、吴君如和巩俐。她致辞时感谢香港电影给她机会，“我觉得电影给了我一束光，让我走到这个地方，我希望以后有更多机会，陪电影走得更远，也希望大家给我更多机会。”

刘雅瑟凭《智齿》获得最佳女主角。（互联网）

最佳男配角奖由《妈妈的神奇小子》的冯皓扬夺得。年仅17岁的他首次入围就得奖，并且打败古天乐、林雪、谢君豪和柯炜林等前辈，他在台上领奖时眼泛泪光，承诺会继续用心演好每个角色，“希望有一天能自信地跟大家说‘我叫冯皓扬，是一个出色的香港演员’。”

最佳男配角奖由《妈妈的神奇小子》的冯皓扬夺得。（互联网）

《梅艳芳》的廖子妤打败鲍起静、李丽珍、锺雪莹和白浪，夺得“最佳女配角奖”。廖子妤同时也凭《智齿》入围这一奖项，最终以大热姿态夺奖。来自马来西亚的她致谢词时先用华语感谢父母，再以广东话感谢帮助过她的人，“好多人给我机会，让我在这里演戏，很荣幸梦想能在香港成真。”

《梅艳芳》的廖子妤以大热姿态夺得“最佳女配角奖”。（互联网）

最佳导演由已故的陈木胜以《怒火》夺得。陈木胜2020年因鼻咽癌离世，他的太太无法出席颁奖礼，但事先写好谢辞，由颁奖人刘德华念出。入围“最佳导演奖”的还包括文念中 、梁乐民、郑保瑞和陈可辛。

第40届香港金像奖得奖名单（部分）

最佳男主角：谢贤《杀出个黄昏》

最佳女主角：刘雅瑟《智齿》

最佳男配角：冯皓扬 《妈妈的神奇小子》

最佳女配角：廖子妤《梅艳芳》

最佳电影：《怒火》

最佳导演：陈木胜《怒火》

终身成就奖：许冠文

新晋导演：陈健朗《手捲烟》

最佳新演员:王丹妮《梅艳芳》