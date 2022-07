我以前是从事服装业的。我觉得8频道和U频道的新闻主播与记者现在都穿得不错,挺优雅的。亚洲新闻台的主播相对穿得休闲,服装搭配有时不适合,要改进啊。

国庆日快到了,都没有听到电视台和电台播放一些爱国歌曲。以前的“Stand Up For Singapore”“Count On Me Singapore”都很好听。我们自己不播,哪天又被其他国家说是他们的歌。——陈女士(XXX935)