许瑞奇演特需儿传神 有望争明年红星视帝

以“特需人士”为主题的本地剧《你的世界我们懂》大受网友好评，许瑞奇有望提名明年红星大奖最佳男主角！

《你的世界我们懂》目前已经在meWatch播映了10集。演员有黄碧仁、姚彣隆、许瑞奇、向云、朱厚任、郭亮等。故事讲述两个家中有“特需人士”的家庭如何面对及克服困难。另外，一个拥有特需儿的妈妈李家云（黄碧仁饰），是否会因为在生活的种种压力下，而选择展开不一样的人生？

《新明日报》记者在网上收集评价，发现有不少网民在观看后都赞叹许瑞奇扮演特需儿的眼神非常到位，剧情催泪。

有网友赞说“演员们都演得很真实”，其实，早前在记者会上，演员们也表示，这部剧更像是在过生活而不只是单单演戏。

当中，也有很多网民称赞许瑞奇在剧中饰演的特需儿“郑天才”表现得很自然，“注意到许瑞奇扮演特需儿的眼神，非常到位。”更有网民“盼望着许瑞奇能被提名（甚至得到）明年的《红星大奖》的最佳男主角！”

《你》剧情也深入人心，十分催泪。同样家中有特需儿的观众也有感而发叹，“会想到我的自闭儿子以后怎么长大。想哭啊，但是身为老爸的我，将是我儿子永远的朋友！”

也因特需人士故事引来共鸣，令有类似际遇的网友感同身受，在网上纷纷为彼此加油打气。

《你的世界我们懂》也于星期一（7月18日）开始，每逢星期一至星期五晚上9时正，通过新传媒8频道播出。