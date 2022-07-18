金像奖“遗珠”吴君如 不靠一纸婚约困陈可辛

（香港讯）第40届电影金像奖刚过，饮恨最佳女主角一奖的吴君如可说是最大“遗珠”之一，而与她相关的报道之中无意外也提及了陈可辛。

先说金像奖—— 吴君如今年凭《妈妈的神奇小子》中坚强的妈妈形象强势入围，同是监制的她或许对自己得奖与否并不在意，但剧中角色与一般搞笑无厘头的形象大相径庭，表现深入民心的她获得了一片喝彩声。

再说与陈可辛之恋—— 两人据说是90年代的时候相恋，2004年开始同居，而2006年诞下女儿陈是之，但到了现在吴君如却还不是“陈太”。

一开始大家都怀疑是不是陈可辛才子个性不想被束缚，但他在上一个节目的时候却谈到，自己其实不止一次求婚，但吴君如却不肯答应。几年后吴君如也提及，自己不想结婚是因为不想被一张纸所束缚，对她来说那张纸就是一个“怀念”，但两人真正在一起也不是靠一张纸。她也表示，两人现在的状态很舒服，互相珍惜就很好了。

“我的男闺蜜”事件

两人的恋情也不是没有风波—— 2013年曾有一名女子在网上公开一篇名为“我的男闺蜜—— 你不知道的陈可辛”文章，写下两人认识超过10年的过程事迹，疑似想掀起波澜，不料吴君如的四两拨千斤可是相当厉害，一招就解决了这场小风波。

幽默的吴君如当年是这样写到的—— 不用理会什么闺蜜或龟蜜，反正我知道他的心（和财产）都归me！哈哈哈！BTW新造型cute吗？

不改一贯搞笑个性，或许这比一纸婚约更能留住陈可辛。