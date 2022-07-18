易烊千玺：我决定放弃入职国家话剧院

（北京讯）网络上闹得沸沸扬扬，艺人易烊千玺于7月17日早上10时发文表示放弃入职中国国家话剧院。

事件起因是因为易烊千玺日前考入中国国家话剧院，但被网友质疑“走后门”，事件延烧多天后他宣布放弃入职。

网络上争议的主要点在于，他本身是个高收入明星，为何还要与一般人“抢饭碗”？还有由于在校期间也有很多影视作品，这一点似乎不符合“非在职人员”（无工作的意思）的规定，所以引发了网民的反弹。

对此，中国国家话剧院也发声明强调他并没有资格不服，但言论区还是一片讨伐声，与易烊千玺的微博评论区类似，也许这也是他最终决定放弃入职的其中一个原因。

易烊千玺微博全文如下：

大家好，我是千玺。

最近因我报考国家话剧院的事，产生了很多争议，首先想真诚地向所有关心、支持、批评我的各位表示歉意——之所以这么晚回复，是因为事情发展的走向、所波及的范围，确实超出了我个人能解释清楚的范畴。在事件没有官方结论之前，我尚无解释的立场。这不是为自己开脱，更不是为了拖延什么。

考国家话剧院是很多中戏学生的梦想，作为应届毕业生的我也不例外。毕业前，我曾与老师和同事们提起，渴望进入中国话剧的神圣殿堂，进行更全面的提升和探索。

在此基础上，作为一个青年人，我总还是希望不断确立一些新的人生目标，在人生的各个阶段，尝试扩展自己的边界，不囿于现状，寻找自我内在更多的可能性。说实话，我也没想到曾经那个一见到摄影机就紧张无措、害羞扭捏的小孩，未来有一天能以演员为职业，诠释不同的角色。

我这一路的成长多亏了大家的偏爱，因此也只想做得更好。

在此初衷下，我报考了国家话剧院。整个应聘过程，我完全遵照国家话剧院招聘通知和考试要求，分别于4月14号、4月25号、5月2号进行了三次考试。其中第三次考试原定线下进行，由于当时北京疫情形势严峻，我如实报告因疫情防控原因无法参加线下考试，经国家话剧院同意确认，于5月2号下午3点31分，参加了由国家话剧院统一组织的线上考试。过程中，我从未与国家话剧院的老师协商或讨论任何涉及“萝卜坑”的事，也从未使用任何所谓“走捷径”的方式来获取名额。

保持沉默的这些天，庞杂的流言蜚语让“易烊千玺”逐渐变得面目模糊，失去了基本的“人样”，无论作为公众人物还是个体本身，这种“失真”都让我感到巨大不安。

必须承认，有悖科学的、与家人相关的种种谣言让我感受到从未有过的荒诞与恐惧，但我内心明白，那个被拼凑出来的“易烊千玺”，不是过去与现在的我，更不会是将来的我。

入行以来，我一直希望能带给大家正面的影响，这次却因为自己的举动让大家感到被冒犯和不满，也波及了心中向往的国家话剧院，这是我最不希望看到的。

为了不再给大家增添困扰，经过慎重思考，我决定放弃入职国家话剧院。但如果有机会，我还是会继续尝试走进话剧领域学习和提升自己。

最后，我想再次向那些在事件中真正受到情感伤害的人们道歉，也谢谢相信我的每一个人。

2022年7月17日