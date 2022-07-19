娱乐吃瓜：都是瘦身惹的祸！ BTS智旻多次昏倒 IU曾患上暴食症

你对明星如何维持身材感到好奇吗？明星维持好身材的背后或许有不为人知的辛酸——例如疯狂节食和地狱式运动等，有些甚至还危害自己的健康，让我们来看看哪些明星为了瘦身吃尽苦头。

（减重应该减得健康！读者们不妨征求专业人士的意见，才决定该用哪一种方式来瘦身。别气馁，文末也有一些用运动和控制饮食而成功瘦身的明星，可以参考看看！）

智旻：减肥状态让团员心疼

韩国天团BTS红遍全球，之前因“单飞不解散”的消息轰动娱乐圈。团员智旻（Jimin）不仅凭借舞台魅力和善良的个性获得观众喜爱，更是以八块腹肌出圈。其实，为了达到这样的身材，智旻其实有一段时间疯狂节食。

智旻曾经疯狂节食危害自己的健康。（互联网）

在准备以专辑“Blood, Sweat, Tears”回归时，智旻觉得当时还有点肉肉的样子不符合专辑性感的风格。于是，他下定决心要瘦身以改造形象。为了达到目标，智旻曾每天只吃一餐，同时配上激烈练舞，这样持续了十天。

过程当中，他多次感到头晕，还昏倒过几次。智旻在一段采访中透露，即使浑身无力还是拒绝了团员叫他去吃饭的邀请。团员金硕珍（Jin）劝他这样下去会伤身体时，他也硬说自己在照顾自己，让团员心疼不已。

智旻即使浑身无力也不愿与团员一起吃饭。（互联网）

幸好，智旻后来意识到自己行为是危险的，如今的他饮食健康，多吃含高量蛋白质的食物，也注重蔬菜和水果。

IU：要求苛刻导致患上暴食症

韩国的“国民妹妹”，著名歌手IU（李知恩）的纤细身材是很多人所羡慕的。但她的瘦身之路其实很不容易，一度还患上了暴食症（bulimia）。

IU曾经为了瘦身试了不少方式，包括“IU diet”，即一天只吃一颗苹果，两个番薯和一杯高蛋白饮品，同时还要配一些简单运动。IU透露，这个节食方法让她在五天内瘦了五公斤。

“IU diet”后来被传上网，很多粉丝也跟风试了这个极端的减肥计划。韩国博主Soo试了之后说，因为营养不足却逼自己运动而感到昏厥和头晕。她说，在过程当中并不觉得自己因为瘦了，而变得有自信或健康。由此可见，网络上传开的“明星瘦身法”绝对不是人人都适合！这样的代价，也未必值得。

出道之后，IU对自己苛刻的要求也让她感到自卑，心理状态不佳。IU在一个谈话节目中分享，有一段时间很在意粉丝的目光，压力很大。当时，她用食物来填满自己，极端暴食让她快速变胖。后来，IU就开始吃到吐为止来确保自己的身材不会走样。

IU在节目上透露自己曾经患有暴食症，会吃到吐为止。（SBS Mandarin截图）

意识到暴食症的严重后果，IU开始接受专业治疗。有了更健康的饮食习惯让IU看起来更快乐，她也找到了通过运动和瑜伽来维持身材的乐趣。IU呼吁粉丝不要重蹈她的覆辙，强调在网上流传的瘦身方式只能有短期效果，长期下来会对身体造成伤害。

IU后来通过瑜伽保持身材。（互联网）

Wendy: 为了追梦暴瘦20公斤

今年以女团Red Velvet和Got The Beat回归的Wendy（孙胜完）以好嗓子和歌唱实力出圈。很多粉丝或许不知，为了Wendy的偶像梦，她曾经暴瘦20公斤。

Wendy出道前曾因为肥胖而被娱乐公司拒绝，为了能够顺利出道，她下定决心瘦身。她当时的饮食计划是早餐会把黑豆、牛奶、苹果和包菜榨成汁来喝，午餐和晚餐只喝一碗南瓜汤。

除此之外，她也会大量运动：每天跳绳一万下，练舞两小时。在节目上透露这个地狱般的瘦身菜谱时，主持人姜虎东表示震惊，并说如果换成是他早就饿死了。Wendy也澄清，现在的她也没有办法这么极端地节食，也觉得瘦不代表漂亮，自信才是，并呼吁歌迷们不要试图以这种方式减重。

Wendy曾经为了能出道而暴瘦20公斤。（取自IG）

相比之下，很多美国和英国的明星瘦身时，靠的是健康饮食和大量运动。

Adele: 通过运动变得更自信

论明星瘦身前后最惊人的变化，歌手Adele一定榜上有名。

疫情期间，Adele开始加强运动训练。她在一段采访中说，每天会运动两至三次：早上会做力量训练，下午有时候会打拳击，有时候会去远足，晚上再做激烈的有氧运动。她目前瘦了约100英镑（约45公斤）。

Adele瘦身前后对比强烈。（互联网）

Adele也澄清她在瘦身道路上没有节食，反而因为大量运动而吃得更，以确保每天摄取足够的营养。

Adele 透露，会开始运动并不是因为刻意要减肥，而是因为离婚后很抑郁，运动使她心情愉快。在通过运动取得身心健康的过程中，她也爱上了运动，从而变得更有自信。

Adele现在看起来开心许多。（取自IG）

Rebel Wilson: “Fat Amy” 变 “Fit Amy”

曾因为肥胖而在电影”Pitch Perfect“中自嘲”Fat Amy“的Rebel Wilson在2020年成功甩了30公斤。她目前以更健康、开心的造型在IG上频频发文。

Rebel Wilson曾在"Pitch Perfect"中饰演”Fat Amy“一角，她目前已瘦了30多公斤。（互联网）

一直以来都不排斥自己肥胖的Rebel Wilson大方承认，自己开始瘦身的原因是想当妈妈。医生告诉她如果能瘦下来，变得更健康的话，冻卵怀胎的过程就会更顺利。Rebel Wilson在一段采访中还开玩笑说，当时觉得医生好无礼！

后来，Rebel Wilson 意识到为了能够怀孕生子，减肥让自己更健康是必要的。她的瘦身方式结合了饮食和运动方面的改变：多吃高蛋白质的食品，尽量少吃零食，以及每天进行有氧运动训练。

这些生活上的种种改变，让Rebel Wilson感觉不仅身体更健康，心理状态也有所改善。她透露，之前因为在娱乐圈的压力很大，抗压的方式变成狂吃零食。她因此在减肥的过程当中开始调整自己的心理状态来缓解这个问题。目前的她从IG账号就能看出对自己的改变的骄傲和自信。