谢霆锋4字贺谢贤封帝 吴镇宇儿调侃爸爸陪跑

（香港讯）7月17日晚，第40届香港电影金像奖颁奖典礼落下帷幕，这是疫情两年多来金像奖第一次在线下实体举办，是一届让人感慨的颁奖礼，已故导演陈木胜获得最佳导演，85岁的谢贤早在第38届金像奖即获最高荣誉“终身成就奖”，如今再拿最佳男主角奖。这也是一届让观众看到香港电影圈包容性的颁奖礼，从马来西亚赴香港发展的廖子妤获得最佳女配角，2007年中国大陆选秀节目《我型我秀》的冠军刘雅瑟获得最佳女主角。

谢霆锋不如林家栋？

今年香港电影金像奖最佳男主角候选人是三名资深演员谢贤、吴镇宇、林家栋和一名年轻演员梁仲恒，其中林家栋凭两部不同的作品获得提名。刚伤愈复出的林家栋，当晚全程贴身照顾谢贤，搀扶他上台，又帮他整理口罩，虽然落选，但他的细心温柔的举动，获网友大赞封为“最暖男主角”。

谢贤从影70年，当晚以电影《杀出个黄昏》夺下首座香港金像奖影帝宝座，创下新纪录，成为年纪最大的影帝，还和儿子谢霆锋相差10届同为影帝。谢霆锋当年拿下金像奖最佳新人时，曾呛老爸拍了几百部电影都没拿过金像奖，如今谢贤称帝，谢霆锋因工作留在北京没有出席，只在“锋味”面簿专页贴父子合照，送上4字祝福“恭喜老窦（老爸）”。网民指谢贤有嘴歪情况，健康看起来比去年差了很多，纷纷留言指责谢霆锋“为什么不出席支持一下爸爸”“亲生儿子不如林家栋”等，认为扶谢贤上台的人应该是谢霆锋。

吴镇宇儿子费曼幽默发文

吴镇宇（左）与费曼父子情深。（互联网）

吴镇宇在记录香港无家可归者的《浊水漂流》，首次演出露宿者，拍摄前刻意减肥，还加工打造一口烂牙，贡献出精湛的演技，赛前呼声颇高，可惜最终不敌谢贤，这是他六度和金像影帝宝座擦肩而过。

吴镇宇的13岁儿子费曼（Feynman）相当关注颁奖典礼，事后在微博发文调侃爸爸，笑翻网民。17日晚，费曼晒出搞笑视频，幽默发文：“恭喜无蒸鱼获得最佳陪跑和最佳冷门奖。”许多网民看了都被他逗笑，直呼：“你爸爸真的不会打你嘛？”“他输很多次了，你安慰一下他吧”“你爸到底欠你什么”“真的太好‘孝’了”。但也有人直言：“敢于对自己的老爸自嘲，亲子关系必定很好！”

刘德华（右）、刘雅瑟在香港金像奖颁奖礼合照，两人合演的电影《潜行》正在香港拍摄中。（互联网）

刘雅瑟与刘德华合作拍片

来自中国湖南的刘雅瑟是香港金像奖第九位大陆影后。她得奖后在后台受访时说︰“我很紧张，心跳很快，多谢金像奖、《智齿》团队，他们很辛苦，如果没有他们，就没有‘王桃’这个角色。香港电影给我一道曙光，希望有更多演出机会。”

电影《潜行》官博随后晒出刘德华、刘雅瑟在金像奖颁奖典礼现场的同框合照，两人虽然口罩遮面，仍可看出状态很不错。犯罪动作电影《潜行》正在香港拍摄中，新晋金像影后刘雅瑟和刘德华、林家栋、彭于晏、任达华、林雪、郑则仕等实力派演员合作，本片延续经典警匪卧底题材，扑朔迷离的暗网之下，正邪对峙的卧底危机，看点十足，预计2023年上映。

《梅艳芳》本届最大赢家

电影《梅艳芳》将最佳女配角、最佳新演员、最佳服装造型、最佳音响效果、最佳视觉效果5奖收入囊中，成为本届香港金像奖最大赢家。

廖子妤同时以《梅艳芳》《智齿》入围最佳女配角奖，最终靠《梅艳芳》获奖，她受访时称会邀请公司同事游船河庆祝。她说︰“爸爸在印度尼西亚做生意，妈妈和妹妹身在马来西亚，家人虽分隔三地，但他们很支持我。爸爸知道我得奖，订了VIP房庆祝，会否加片酬则看公司安排。我最想拍类似《东方三侠》的武侠片，很有型。”

王丹妮凭借在电影《梅艳芳》里成功出演梅艳芳，获最佳新演员奖，在获奖感言中她特别感谢已故演员廖启智，“感谢教过我的老师，特别是智叔，虽然不能和你一起去电影院看，但相信你在天国会看到我的表演，我有听你的话，用尽全力。”