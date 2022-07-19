梁根荣改唱英语歌 呈现“简单的美”

定居韩国的本地音乐人梁根荣（Gen Neo）近日回新，宣传个人首支英语单曲“Blame it On Me”。他10年前赴韩发展，专注幕后制作，为Super Junior、Super Junior-M、f(x)、Got7、Henry刘宪华等韩团和歌手写歌和制作，七年前开始走到幕前当歌手，陆续推出韩语单曲“Think About Us”、华语单曲“Stop Sugar”、华语EP《心领域》和“Ad Astra”等。

多年来以华语歌手身份耕耘，如今发英语单曲，接下来9月会发首张英语EP“Till the Morning”，梁根荣接受《联合早报》访问时解释：“会做中文歌曲是因为我从小听中文歌曲，我父母也听中文歌曲，我想做他们会听的歌，得到他们的认同。现在做英语歌，是因为我想尝试全新的方向。”

梁根荣的英语创作仍保有他喜欢的元素，但相比之前的华语歌，他形容：“更简单化。其实简单化不是一件容易的事，需要一定的成熟度才知道自己要的是什么，也才能领略简单的美。”

谈到这两年多疫情下的生活，梁根荣透露，大部分时间在首尔家中工作，但歌手的发歌量减少，所以接到的案子也少了。他说：“案子少了，制作人则多了，因为现在有很多制作软件，容易操作。”要如何保持自己的竞争力？他说：“现在可以用AI（Artificial Intelligence，人工智能）完成的工作都会用AI，但创意还是只有人类才有，像填词作曲是AI无法取代的，即使用AI弄出一个旋律，还是要人去判断旋律是否符合市场要求，是否会受欢迎。”

出道10年经历的艰难期

出道10年，梁根荣在幕前和幕后都经历过艰难期。

他忆述刚到韩国时，当地人以为他是韩国人，因为他们对东南亚人的既定印象是皮肤黝黑，而他肤色较白。因为误认他的身份，一些韩国人对于他不懂得韩国礼仪无法接受，他记得有一次在录音室，一位歌手的经理人来探班，他简单地说声“哈啰”，结果对方不满他没有敬礼。梁根荣说：“当时我都还不太会讲韩语，更别说了解他们的礼仪和文化，但现在我已经很适应韩国的生活，还有到哪里都叫‘Hyung’（哥）。”

出道当歌手时，他也吃过苦。“去台湾、香港和马来西亚宣传，没有唱片公司，只有我和经理人Ice扛着键盘搭德士和地铁，跑了很多电台和电视台。那时候我已经是制作人，有一点知名度，还是要从零开始。”

这些辛苦都已过去，梁根荣目前专注于英语EP的发行和宣传。他已跟Henry的公司Monster娱乐签约，除了是Monster旗下歌手，也是公司的创意总监。他说：“一开始是因为KPop受到关注，觉得在韩国发展音乐制作事业是很好的机会，现在以歌手的身份留在韩国，也能利用那里的许多网络平台宣传。英语歌是国际性的，现在很多韩国歌手也唱英语歌。”