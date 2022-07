梁根荣改唱英语歌 呈现“简单的美”

定居韩国的本地音乐人梁根荣(Gen Neo)近日回新,宣传个人首支英语单曲“Blame it On Me”。他10年前赴韩发展,专注幕后制作,为Super Junior、Super Junior-M、f(x)、Got7、Henry刘宪华等韩团和歌手写歌和制作,七年前开始走到幕前当歌手,陆续推出韩语单曲“Think About Us”、华语单曲“Stop Sugar”、华语EP《心领域》和“Ad Astra”等。

多年来以华语歌手身份耕耘,如今发英语单曲,接下来9月会发首张英语EP“Till the Morning”,梁根荣接受《联合早报》访问时解释:“会做中文歌曲是因为我从小听中文歌曲,我父母也听中文歌曲,我想做他们会听的歌,得到他们的认同。现在做英语歌,是因为我想尝试全新的方向。”

梁根荣的英语创作仍保有他喜欢的元素,但相比之前的华语歌,他形容:“更简单化。其实简单化不是一件容易的事,需要一定的成熟度才知道自己要的是什么,也才能领略简单的美。”

谈到这两年多疫情下的生活,梁根荣透露,大部分时间在首尔家中工作,但歌手的发歌量减少,所以接到的案子也少了。他说:“案子少了,制作人则多了,因为现在有很多制作软件,容易操作。”要如何保持自己的竞争力?他说:“现在可以用AI(Artificial Intelligence,人工智能)完成的工作都会用AI,但创意还是只有人类才有,像填词作曲是AI无法取代的,即使用AI弄出一个旋律,还是要人去判断旋律是否符合市场要求,是否会受欢迎。”

出道10年经历的艰难期

出道10年,梁根荣在幕前和幕后都经历过艰难期。

他忆述刚到韩国时,当地人以为他是韩国人,因为他们对东南亚人的既定印象是皮肤黝黑,而他肤色较白。因为误认他的身份,一些韩国人对于他不懂得韩国礼仪无法接受,他记得有一次在录音室,一位歌手的经理人来探班,他简单地说声“哈啰”,结果对方不满他没有敬礼。梁根荣说:“当时我都还不太会讲韩语,更别说了解他们的礼仪和文化,但现在我已经很适应韩国的生活,还有到哪里都叫‘Hyung’(哥)。”

出道当歌手时,他也吃过苦。“去台湾、香港和马来西亚宣传,没有唱片公司,只有我和经理人Ice扛着键盘搭德士和地铁,跑了很多电台和电视台。那时候我已经是制作人,有一点知名度,还是要从零开始。”

这些辛苦都已过去,梁根荣目前专注于英语EP的发行和宣传。他已跟Henry的公司Monster娱乐签约,除了是Monster旗下歌手,也是公司的创意总监。他说:“一开始是因为KPop受到关注,觉得在韩国发展音乐制作事业是很好的机会,现在以歌手的身份留在韩国,也能利用那里的许多网络平台宣传。英语歌是国际性的,现在很多韩国歌手也唱英语歌。”