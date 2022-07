完美未婚夫是杀人色魔

开膛手:愤怒的七天 The Craigslist Killer: Seven Days Of Rage

可在YouTube观看

援交女特丽莎(下图)述说差点被马可夫(上图)杀害的始末。(互联网)

身材微胖的援交女Trisha Leffler(特丽莎)游走于美国各大城市,透过北美知名的免费分类广告网站Craigslist拉客。2009年4月,她从拉斯维加斯转往波士顿后,在网站张贴出自己搔首弄姿的性感照片,并配上那些小甜心、寂寞芳心、孤枕难眠等措辞挑逗的广告贴文。

很快就有一名男子来电询问服务项目与钟点费,他随后出现在特丽莎的酒店房门前,是20岁出头、温文儒雅的金发男子,看来应该是一名大学生。殊不知房门一关,他变成魔鬼,抢钱,还拿走胜利品——她的内裤。

特丽莎是比较幸运的受害者,因为她活了下来。金发男过后在网站猎捕另一女孩——25岁的性感模特儿Julissa Brisman(朱莉莎布里斯曼),朱莉莎不仅钱财被抢,还丢了小命。金发男继续找新猎物,但警方很快掌握了他的行踪。

这名23岁的男子叫Philip Markoff(马可夫),就读波士顿大学医学院第二年的学生,父亲是牙医。由于成绩优秀,马可夫顺利考入名校医科系,大二时,他与就读另一大学医学系的未婚妻Megan McAllister(梅根麦卡利斯特)论及婚嫁,即将在四个月后举行婚礼。

马可夫是师长看好的资优高材生,如果不胡作非为,未来必定是顶尖的医生,他看起来就是人生胜利组,为什么暗地里却是杀人凶手,这与他的成长过程有没有关系?父母离异对他有怎样的影响?抢劫杀人后,他离开酒店时,为什么没设法遮掩自己的脸,而让监视器拍得一清二楚?

案例拍成电影、纪录片

马可夫的案例当年引起很大的轰动,导过惊悚片《恶灵空间》(Boogeyman)的新西兰导演Stephen Kay(史蒂芬凯)2011年取材自这起真实事件,拍摄惊悚电视电影《开膛手的名单》(The Craigslist Killer),Jake McDorman(杰克麦克道曼)与Agnes Bruckner(艾格尼丝布鲁根)饰演马可夫与梅根,此片最近在Netflix播出受到欢迎,还上了本地的十大榜。

美国哥伦比亚广播公司(CBS)当年也火速制作约42分钟的纪录片《开膛手:愤怒的七天》(The Craigslist Killer: Seven Days Of Rage),除了真实的新闻画面,访问相关的警察、律师、心理医生,差点丧生的特丽莎也现身说法,还原案件背后不为人知的细节。

纪录片处理得一气呵成,新闻片段与访问画面交织得天衣无缝。观众可以看到媒体在事发后追访梅根的父亲,了解梅根刚开始无法接受事实,发声明给媒体,认为警察搞错了,指未婚夫很善良,连一只苍蝇都不舍得伤害。直到警察在马可夫与她的公寓床垫下找到不少受害女性的内裤,以及他射杀朱莉莎的手枪,她才相信一切都是真的。

纪录片在事件火热时应景制作,来不及收录马可夫2010年8月15日在波士顿的监狱自杀身亡的新闻。这名年轻人在等待判決结果的期间自制小刀,在囚房结束充满矛盾与纠结的一生。他切开身体的主要动脉,并在喉咙里塞满了厕纸,念医科的他,显然知道如何不被救活。知道未婚妻与他解除婚约后,他在原定的结婚日一年又一天后自杀身亡,还用鲜血在牢房写了梅根的名字与她的小名“口袋”,墙上也贴了梅根的照片,根据监狱的执法人员说:“那是一场大屠杀。”

我相当好奇梅根后来能不能走出阴霾,上网“谷歌”一番,发现她终究完成医科学业,并在伊利诺伊州内珀维尔行医。梅根的现况如何,不得而知,但从她能顺利成为医生研判,她的人生并没有停滞在枕边人是凶手、好赌、变态的梦魇中,而是迈步往前,继续生活。(英语对白,无中文字幕)

飞虎3壮志英雄(首播) Flying Tiger 3

娱家戏剧(星和Ch855) 晚上8.00

主演:苗侨伟、黄宗泽、吴卓羲、张兆辉、马德钟、陈豪、郭晋安、梁竞徽、萧正楠。第三部飞虎系列讲生化武器交易演变成人质事件的故事。飞虎队接到命令打击犯罪,惊天动地的超级病毒研发阴谋正在酝酿。

权听你说

8频道 晚上8.00

前国会议员李美花人称“花姐”,她将人生分为四个20年:求学、事业、从政与退休后的养生生活。从小尽心尽力照顾七个弟妹的她,经由父亲的指引到新加坡求学,教育如何改变往后的日子?且听花姐一一畅谈。

你的世界我们懂

8频道 晚上9.00

茂桥带茂丹去见父亲洪兴旺,茂丹没想到父亲竟是厕所清洁工,歉疚不已。茂桥要茂丹回家见母亲,指母亲每天都等他回家。金慧看到茂丹却不认得,只记得茂丹小时候的样子,茂丹知道母亲精神失常,震惊不已。

还我家园

U频道 晚上10.00

June向Dennis道出在日军占领期间,因事务所关闭,她去医院帮忙,不料却被日军带走审问,被蹂躏后投入监狱。她曾听到一个跛脚的脚步声,那个人带人侵犯了她,她在树林里几乎被枪决时,逃了出来……

饥饿游戏 The Hunger Games

HBO(星和Ch601,新电信Ch420) 晚上7.40

施惠国分成12区及首都,每年各区都会随机选出两名青少年代表,参加公开拼斗至死的“饥饿游戏”……