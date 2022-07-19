粉丝聚会宛如小型音乐会 蔡琦慧表演吹笛子

本地艺人蔡琦慧星期天（7月17日）举办粉丝聚会，近40位粉丝参与，一同度过特别时光。

粉丝聚会宛如小型音乐会，蔡琦慧与笛子导师在现场合奏三首曲目：《小幸运》、《美丽的神话》和《Home》，美妙音符让现场粉丝听出耳油。粉丝聚会历时三小时，粉丝们除了享受音乐和美食，有两位幸运粉丝还有机会得到蔡琦慧亲手制作的杯子和衣服。

蔡琦慧接受《新明日报》采访时说：“每一次的聚会，我都会想一些新的点子让大家体验。往年曾有过学瑜伽、学习做营养餐和到东海岸捡垃圾等。今年因疫情选择谨慎一点，便请老师一起完成半小时的演奏会。”

学吹笛子已有6年，蔡琦慧表示有一定的信心能够呈献不错的表演。

从小开始学乐器

蔡琦慧从小开始学习乐器，从钢琴到古筝，再到笛子，未来还有兴趣接触更多种类的乐器。“因为疫情和工作忙碌，古筝的程度停留在三年前，若时间分配得到，会想要继续学习。本来还有兴趣学习大提琴，但决定还是先把本来的基础打好。”

除了中国笛子，蔡琦慧也已经购买了西洋笛，“刚好现在的老师也懂得吹，以后有机会，会向他学习。”

聊到学吹笛子的原因，蔡琦慧表示是在机缘巧合下开始的。“2016年的一个晚上，我因为心情不好到外面走走，忽然被一段优美的曲子吸引，原来是笛子的小型演奏会。我就站在那边听了一段时间，觉得他们的音乐非常疗愈，隔天去学古筝时，就请负责人帮我安排了笛子老师。”

蔡琦慧的笛子导师刚好是那天晚上表演的团员之一，她觉得自己和笛子有缘，也认为音乐是一种可以疗伤的好方式。

蔡琦慧在2018年开始参与现场演奏，也曾在2020年《春到河畔》中表演，“后来我也在IG上传了我和禄江大哥合作的表演，借此和大家分享我对笛子的爱。”