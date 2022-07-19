脱口罩“嘴歪歪” 谢贤健康引揣测

85岁的谢贤在《第40届香港电影金像奖》上，凭电影《杀出个黄昏》赢得金像奖影帝，成为电影圈佳话。

谢贤在《杀》中施展飞刀例不虚发，演杀手气场强。演艺作品无数的四哥，等候封帝等到颈项长，还被儿子谢霆锋后来居上，甚至揶揄他“无奖”。因此，在谢贤夺影帝的那一瞬间，全场起立鼓掌，大家都对这名贡献演艺圈超过半个世纪的演员，抱以热烈掌声！

四哥（谢贤昵称）戴着墨镜，架势不减，他缓缓走上台，由影帝候选人、也是《杀》片监制的林家栋搀扶。有眼尖的观众察觉谢贤在拉下口罩时，出现歪嘴情况，林家栋则几次叮咛他戴回口罩，提醒他“现场人多”。

香港娱乐圈早前曾传出谢贤轻微中风，如今看到他“嘴歪歪”，难免引来揣测。

香港媒体人：他讲话速度慢了而已

对此，谢贤好友胡枫接受香港媒体访问时透露，他们两人两星期前才相约喝茶。

观众关心谢贤健康状况，胡枫反问：“他有什么事不妥啊？”力证谢贤健康没问题。

《新明日报》记者向圈内人脉很广的一名香港媒体人爽姐探听，问起谢四哥是否有健康问题，爽姐回应《新明日报》：“不是啦，可能讲话速度慢了而已。”

金像奖颁奖典礼当晚，爽姐人也在现场。

说话向来风趣幽默的谢贤接受采访，仍对答如流吗？

爽姐说：“他已没接受访问，但平时聊天也OK的。”

谢贤在颁奖礼上，行动略为缓慢。林家栋对他关怀备至，观众看在眼里，大赞林家栋是“暖男”。不过，也有网友不解为何不是儿子谢霆锋陪伴在侧？据悉，谢霆锋因人在北京工作，才无法陪伴老爸出席颁奖礼。