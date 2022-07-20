韩首届青龙系列奖 李政宰金高银封帝后

（首尔讯）韩国第1届青龙系列大奖19日在仁川举行，入围的有55部电视剧及49部综艺节目，评选节目加入串流播放的剧集作品，热门韩剧《以吾之名》《鱿鱼游戏》《柔美的细胞小将》《少年法庭》等都有入围，活动红毯上更是星光熠熠。最后，大奖最佳女演员由金高银（Kim Go-eun）拿下，最佳男演员则由李政宰（Lee Jung-jae）夺得。

视帝入围者有李政宰、丁海寅、金南佶、李帝勋和任时完，李政宰最终脱颖而出，在台上拿着奖杯感性发言：“《鱿鱼游戏》让我活了人生的第三幕，谢谢我们《鱿》剧组。”他不忘提及好兄弟郑雨盛：“老板郑雨盛，我得奖了！”同为多年好友的刘在锡也在台下，当台上主持人公布得奖的男演员，刘在锡立刻给李政宰拥抱支持，好交情溢于言表。

视后入围者有金高银、金憓秀、吴涟序、金成铃以及韩孝周。金高银在2021年播出的电视剧《柔美的细胞小将》 演技 生动自然，获得评审肯定，一举夺下视后。听到主持人叫到自己名字时，她一脸不可置信，激动地摀住嘴巴，身边的韩孝周暖心握住她的手，更大器的与金高银相拥，展现惺惺相惜的情谊。金高银上台后仍难掩兴奋神色：“我什么都没准备就来了，真的没有期待（得奖），我的新人奖也是在青龙电影节拿下的，现在算来刚好出道10年了，再次拿到奖真的很开心。”

金高银不忘致谢同剧男主角安普贤、朴珍荣，同时向家人隔空喊话：“还有现在认真收看典礼的我的家人们，隔了许久我又得奖了！”

综艺实境秀部分则由恋爱真人秀《换乘恋爱》夺得艺能作品奖项。