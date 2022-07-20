心痛连静雯遭诈140万 吴淡如1招点破陷阱

台湾本土剧阿姐连静雯19日惊传被“幽灵男友”诈骗140万新元，本月将开庭审理，消息令不少人感到震惊。主持人吴淡如闻讯也替她心疼，质疑是否“眼见为实”。她发文：“当你面对虚拟世界，眼睛看到的也不对。看到人，假的；投资也是假的。虽然给你看到了感觉好像是“真的”报酬率，但是这一切就是镜花水月。”

她还写：“看到知名女星被骗140万（台币）的新闻，替她觉得很心痛，这要演多久啊……”

她接着分享如何识别感情诈骗的陷阱，提醒说：“其实看是不是陷阱很简单，不管跟你保证些什么，只要叫你把钱给他，他会帮你赚钱就是假的。”

她解释：“就算是大银行也不可以做这种保证，何况不知道是谁？至少钱必须在你的账户里，不可以随便汇款给任何人。任何脱离你名下的钱，都是别人桌上煮熟的鸭子。金钱世界，任何海誓山盟，都是糖衣，相信自己有管理投资的能力为真。”

她告诫同性说：“两性之间，一开始如果就扯到了钱财，别谈下去，就算不能证明他不爱你，必定也可以证明他更爱你的钱！”

吴淡如主持过《女人要有钱》《台湾大骗局》，是众所周知的理财高手。

她的面簿发文吸引超过4万人点赞，100多人留言：“被骗一切都跟贪有关，时间比眼睛，更容易让人看清一切东西”“说破了嘴，还是有人会相信自己是特例，不会被骗”“突破盲点！要钱，就不是要人了”。