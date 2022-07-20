陈莉萍曾慧芬30年交情 当年同时买房当邻居

细诉圈内好友，阿姐陈莉萍道出与曾慧芬逾30年姐妹情，同时买公寓当邻居、孩子还读同一所小学！

莉萍星期二（7月19日）接受《新明日报》访问时，提到慧芬，让记者看了慧芬传给她的温馨短讯：“真正的朋友，是一生的风景，我们各自忙碌、又互相牵挂，不用刻意想起，因为从未忘记。”

真正的友情经得起岁月、细水长流。

犹记得初入行时拍《人在旅途》就与演技派阿姐曾慧芬结缘，莉萍忆述：“当年还是懵懵懂懂的，但慧芬在我眼里是个非常好的榜样，她认真、专业，对演戏的那份投入令我很钦佩。”

比起慧芬，莉萍资历较浅，但人与人的相处来自缘分，尽管置身名利圈，但两名阿姐内心不存在利害关系，彼此不只有默契、也一直互相信任。

“记得90多年代，我和慧芬一起看公寓一起买房子，大家还当起邻居，慧芬婚后育有一子一女，念南洋小学，我后来生了儿子，也念南洋，平时常在公寓楼下的泳池碰头……”

移居美国 曾慧芬每返新都相聚

慧芬因夫婿工作的关系，移居美国，但狮城房产保留，每一次回新，两人都会争取机会欢聚，分享各自的生活点滴，时光瞬间倒流。

“我跟她的交情就是那种：你想说，我想问，这就是默契；我不问，你却说了，这就是信任。”

莉萍个性慢热，定义“朋友”，她的门槛不低，她内心很敏感也细腻，但若能令她信任，莉萍绝对是会掏心的人，毫无保留。

右脚踝伤愈但仍有阴影

前阵子，莉萍不小心弄伤右脚踝，包了石膏，记者问候伤势，她说，已经恢复得七七八八，目前行动自如。

“虽然可以自由行动，但仍有阴影，照X光时虽大部分伤口已愈合，仍可见到骨头裂痕，必须非常小心，不再让自己受伤。”莉萍说。

疫情松绑，激发国人旅游心，莉萍说，目前澳大利亚正处于冬天，她又爱滑雪，很想飞过去找朋友，但看看自己刚痊愈的伤脚，不敢轻举妄动。

当郭妃丽直播嘉宾

莉萍近期积极投入健身，去掉五六公斤，体态挺好，同公司女星郭妃丽邀艺人嘉宾上清谈直播节目《悄悄密密》，莉萍现身参与。

她笑说：“妃丽与泰铭比较熟络，都是《才华》的嘛，他们拍戏合作过，反倒我们从未结过戏缘。”

问起印象，莉萍笑说妃丽还是那么漂亮，保养得非常好。

陈莉萍上郭妃丽清谈直播节目《悄悄密密》。(互联网）

中国粉丝建议玩抖音

这年代活跃于社媒似乎成了必需，“其实也有中国粉丝建议我玩抖音，也有商家询问，找我做直播......”

上门的都是保健与美容品，莉萍对艺人带货并不排斥，她个性慎重，认为信誉很重要，必须确保带的货不会误导消费者。

艺人带货，莉萍笑说有在关注，尤其名牌珠宝首饰，因为出于自身喜爱，也有兴趣购买，记者打趣，莉萍收集名表吗？

“如果早一点收集就好，现在太贵了。”

其实，莉萍18岁毕业后曾在珠宝公司任职，学习鉴定珠宝玉石，略懂皮毛，入行还是珠宝行同事帮她拿的申请表格......

若被商家青睐“卖”珠宝，对曾因工作受训成“火眼金睛”的莉萍，或许也能驾轻就熟喔。