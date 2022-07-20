失意金马成创作灵感 李国煌新片沦老千

从《男儿王》落败金马奖取创作灵感？失意金马影帝沦为“老千”，李国煌炮制喜剧《发财联盟》作为2023年贺岁片！

《发财联盟》制作费介于120至150万之间，金刚媒体掌舵人李国煌是电影投资人之一，导演是赖健雄，Ah Boy赖宇涵出任故事人与编剧，星期二（7月19日）已于马国吉隆坡举行开镜仪式。

人在马国的国煌受访告诉《新明日报》，“我演绎一个去了金马奖，因一分之差被对手击败，结果拿不到影帝，心理变得很不平衡的人，无意中加入中学同学的老千集团，去骗博彩公司的钱......”

演国煌“中学同学”也是集团首领的是马国笑星林德荣，这个老千团除了策划人，网罗各种奇才：包括电脑专家、武林高手，还有很会演戏的……参演《发》的笑星不少，包括国煌老搭档莫小玲、辉哥程旭辉、赖宇涵、颜美恩以及一票马国网红。

辉哥当“黑老大”

据悉，莫小玲是“暗恋”国煌的“肖查某”，辉哥程旭辉这一次站出来则会“吓死人”，他演一个黑市4D公司老大，是个笑面虎，表面上一团和气，实则吃人不吐骨头。

辉哥当“黑老大”？“是啊，这样才会意想不到！你看他的样子好像很可爱……”国煌笑说。

耍“黑”的辉哥片中非常自恋，爱走在时代前端，一身行头五彩缤纷，站出来像办嘉年华会，谁说黑社会就一定要穿黑色？

据悉，辉哥将于下周一（25日）飞马国投入《发》剧拍摄。

片中模仿影坛巨星

提到失落影帝，不禁联想到几年前，国煌凭《男儿王》角色入围金马影帝，《男》一票人浩荡飞金马，事前得奖呼声高，不料铩羽而归，如今将角色际遇套入贺岁片，国煌似乎幽了自己一默。

“嘻嘻，故事就是从国煌大哥拿不到奖开始说起……”身兼编剧与演员的赖宇涵笑说。

不担心国煌觉得你在酸他？记者问。

“他本来就没拿奖，这就是人生如戏、戏如人生。”宇涵其实也是《男》片的编剧之一，曾与国煌及《男》导演王国燊等一起踩上金马红毯。

问起《发》角色挑战，国煌透露：“这个影帝很会模仿，比如片中会有《花样年华》《无间道》桥段，我一人会‘上身’多个角色，模仿其他男明星……”

会模仿谁？

“有刘德华、梁朝伟、郑伊健、甄子丹。”

《发》有当今响当当的影坛卖座巨星加持，不“发”都难。

宇涵以暴牙菇试水温

宇涵在《发》片中首次以网红暴牙菇形象登场，暴牙菇在搞笑视频中说话很欠扁、行为乖张，又很假厉害，视频推出后，深受马国观众喜爱。

宇涵说，现身大银幕的暴牙菇个性虽然也欠揍，但人物表现较有层次，带情感，而且非常聪明。

暴牙菇是落败影帝李国煌的“铁粉”，《发》片中如影随形，算是主角之一。