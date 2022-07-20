前港姐11项逃税罪成等判刑 老公女儿曾涉强暴虐猫上头条

（香港讯）60岁前港姐寇鸿萍被香港税务局票控11项蓄意逃税罪，涉款至少超过17万新元，日前在西九龙法院被裁定罪成，将在22日判刑。

寇鸿萍是1982年的香港小姐季军，现从事保险业。她被控于2009年至2017年期间，在5次提交的年度报税表中，声称与父亲寇赓发同住；另在2010至2012年期间，3次在个别人士及连同的梁寇鸿萍公司损益账上称，办公室助理支出为每年5万新元。此外，她在2012年有3次在雇主填报的薪酬及退休金报税表上，称雇员孙永斌及锺永慧每年分别获1.8万新元薪金左右。

对此，模特儿锺永慧早前供称于2011年成为艺人，但未曾在寇的公司任职。孙永斌也提出相同证词。

裁判官指出，寇鸿萍虽辩称是因为办公室搬迁和事隔多年，而没有孙、锺两人的受雇纪录，但她向局方提交资料时，一定知道内容涉及办公室助理的薪酬支出，认为说法自相矛盾。此外，寇虽称对税务事项不了解，但裁判官认为她作为专业保险员，不可能对税务一窍不通，认为是蓄意逃税，裁定她的全部控罪成立。

辩方则求情表示，寇鸿萍乐善好施，常出席慈善活动；她2002年起在证券公司工作，如今可能失去牌照，声誉也受损，希望法庭能酌情轻判。

其实十几年来，寇鸿萍数度因家庭发生丑闻登上版面。她2003年与梁廷锵结婚，但梁异性缘颇好，屡次卷入桃色风波，2010年更被杂志以封面报道“疑涉强奸少女被捕”。此外，大女儿唐贝诗曾因“虐猫”事件引起众怒，如今寇鸿萍又被控逃税，令她焦头烂额。