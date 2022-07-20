娱乐吃瓜：巨星也曾被骗 诈骗额最高达8500万新元

台湾女星连静雯最近惊传被“幽灵男友”骗取约190万新元，消息传出外界一片愕然。通讯发达的网络，却也成为诈骗集团的温床。网络爱情骗局、冒充政府人员或警察骗局、假投资骗局……一起随zaobao.sg来看看有哪些明星曾是不法之徒的目标。或许了解更多的诈骗手段后，可以借此提高我们的防范意识，避免落入骗子的圈套。

爱情骗局──连静雯、孟广美

台湾女星连静雯过去在不少台湾本土剧中演活“坏女人”的角色。（图/互联网）

台湾乡土剧女神连静雯最近被爆出遭爱情诈骗。她接受媒体访问时透露，自己在2021年1月透过社交媒体IG认识自称住在中国大陆，名为Bruce的帅气男子。两人聊天聊出感情，并开始互称老公老婆。男方还提出以结婚为目标，然后提议女方要学习理财投资虚拟货币。他更秀出多张利润丰厚的单据，让连静雯信以为真。连静雯依照男方指示在去年5月、8月及10月，分别于4天内汇了5笔资金，总额约190万新元到男方所指定的账户。去年底，男方突然人间蒸发，连静雯才大梦初醒决定报案。

据台湾媒体报道，诈骗连静雯的集团，是以乱枪打鸟的方式，在社交媒体如面簿、IG等找寻被害人，相互交换联系方式聊天、交往，在要求被害人以赚取结婚基金为由一起进行投资，项目包括虚拟货币、外汇投资等。台湾警方证实接获连静雯的报案，并查清共有20个受害者。目前嫌犯起诉在案，但类似的犯案手法却层出不穷。连静雯受访时吐露被骗后的心境：“现在有人说要跟我结婚，会害怕”，表示认为一个人的生活也不错。

孟广美（中）曾遭交往4年多的意籍男友Corrado（左）诈骗。她2011年与中国大陆富豪吉增和结婚。（图/互联网）

遇上爱情骗子的还有台湾女星孟广美。近年来淡出荧光幕的她是名模出身，2008年曾被爆出遭交往4年多的意籍花心男友Corrado诈骗约8500万新元。孟广美透露，早在两人成为情侣前，她就把钱交给他投资，连家人的积蓄也全投进去，她对他像亲人般信任。但在2007年时，孟广美发现Corrado豪掷约30万新元，与多名女伴“交往”，当时起了疑心。她过后又察觉Corrado形迹诡异，翻找出一封留书，惊觉他要悄悄走人，整件事才揭露出来。

孟广美原以为他是投资失利，还让他跟她搬到北京，由她来养他，重新开始。但他提不出任何投资失利的凭证，她也不知道他把钱弄到哪里去了：“我毕生的积蓄全赔进去了，但更伤是我的心！”当时，有传孟广美气到想用刀伤男友，结果却成了自残。Corrado后来被提告，身为第4债权顺位的孟广美原也想提告，但她实在无力分担动辄十万新元的律师费，只能退而当证人。

人财两空的孟广美生活一度拮据，她从香港搬去北京，出入坐公车，接演台湾电视剧，开班教美容维生，一切由零开始。2011年，她与中国大陆富豪吉增和结婚，飞上枝头。她难掩幸福地说：“他竟然很感谢之前骗我的男人，因为要不是这男人，不会把我推向他。”

故事虽有个童话般的幸福结局，但这种好运气并不是人人都碰得上。或许就如台湾主持人吴淡如所告诫的：“两性之间，一开始如果就扯到了钱财，别谈下去，就算不能证明他不爱你，必定也可以证明他更爱你的钱！”

冒充骗局──汤唯、李若彤

最近有新电影《分手的决心》上映的汤唯过去也曾被诈骗过。（图/互联网、IG）

中国女星汤唯2014年曾遭遇电信诈骗案，被骗走约4万3千新元。据悉，汤唯当时接到“公安”电话，直指她的存款有问题，如果想避免刑责，必须将钱存入“警方”的户头，她丝毫没有起疑，汇款后才发现被骗。还有消息指，当时剧组有好多人都收过类似简讯，但只有汤唯被骗。

港星李若彤有“最美小龙女”之称。（图/互联网）

无独有偶，香港女星“小龙女”李若彤同年也因电话诈骗而损失约20万新元。经纪人当时接到自称是大陆公安局的来电，提到李若彤洗黑钱、毒品和赌博等罪行，并指她已成为“通缉犯”。对方声称来自北京市朝阳区公安分局，还主动提供北京的电话号码，请经纪人拨打所给的电话号码，以辨真伪。

经纪人拨打电话后，确认该号码属公安局，对方称为配合调查，电话必须录音，要经纪人先挂电话，等公安局主动来电。之后，骗徒称掌握了相关银行资料，表明若不配合，李若彤从上海飞抵北京时，将会被北京海关当场逮捕。经纪人担心李若彤被捕，形象会受损，所以依照对方指示，解除安装防毒软体，登入公安假网站“665110.ga”，再插上网路银行的USB，荧幕还因此黑画面数秒。短短3分钟后，李若彤在上海工商银行户头里约20万新元的储蓄不翼而飞。经纪人收到银行通知短讯时，才惊觉受骗。

李若彤之后在录制节目时主动向外界提及此事：“今天站出来，就是希望不要再有人被骗，虽然大家都知道钱追回来希望不大，但我还是怀抱希望，希望公安把人捉起来，归还我的血汗钱。”她还表示，之后都不再使用网络银行，需要的话会亲自到银行办理手续。

类似的冒充骗局所涉及的被害人越来越多，才导致“肯尼亚电信诈骗案”的内情曝光。台湾嫌犯张凯闵及林金德2016年被大陆法院各判15年徒刑。但几年过去，相似的冒充电话却依旧恶源不断。若接到自称是有关当局的来电，应保持冷静，避免对号入座掉入对方所设的陷阱中。

假投资骗局──Lisa、吕良伟

Lisa（左）与吕良伟都曾因投资而遭诈骗。（图/IG、微博）

韩国人气女团BLACKPINK泰籍成员Lisa于2020年传出遭前经纪人诈骗约106万新元的消息。据韩媒报道，前经纪人从Lisa出道时就陪伴在左，十分受Lisa信任。而前经纪人则利用这种交情，以替Lisa打听房地产投资为由收取了钱财后，将那些钱都用在赌博上挥霍殆尽。

Lisa的公司YG娱乐表示：“通过内部了解，Lisa被前经纪人骗的事是事实。因为曾是Lisa十分信任的经纪人，Lisa希望可以圆满解决。前经纪人将偿还部分并对于剩下的债务达成还债协议。YG娱乐称已经辞退该职员，并将制定相关对策以防类似事件再次发生。

港星吕良伟淡出荧幕转型经商后，曾在2005年斥资约334万新元投资台湾一间涂料公司。但该公司在开业后不久便被台湾刑事局揭发全部资金已被人掏空，成了一间空壳公司。台湾刑事局拘捕了涉及案件的6个幕后黑手，并以“背信、侵占、伪造文书、欺诈和违反《公司法》”等罪名告上法庭。吕良伟原先非常看好公司的前景，投入大笔资金，却没想到一脚踩进早已设好的圈套内。

尽管不法之徒的手段不断推陈出新，但只要摆正心态，对任何涉及到钱财的事都提高警惕，或许就可以避免落入犯罪分子的“迷魂网”。