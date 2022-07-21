狮城演唱会加票今早开卖 周杰伦开直播分享两喜讯

歌迷反应热烈，周杰伦演唱会加票，今天开卖！

周杰伦12月17日与18日将在新加坡国家体育场举办“嘉年华”世界巡回演唱会新加坡站，歌迷反应热烈，主办方长信传媒宣布加票，今天（21日）早上10时通过www.ticketek.com.sg公开发售。

时隔近三年，周杰伦年底重返狮城开唱，歌迷力挺，5月5日开卖当天，两场演出就卖出5万多张门票。如果你没抢到票，就别再错过机会啦！

周杰伦“嘉年华”世界巡回演唱会12月17日及18日（星期六、日）在新加坡国家体育场举行，票价为$388、$348、$308、$268、$218（未含$4手续费）。

《联合早报》、电台UFM100.3和《优1周》是这次演唱会的指定宣传媒体。

《周游记2》嘉宾超强

周杰伦刚在7月15日推出新专辑《最伟大的作品》，12月的演唱会相信会带来专辑里的歌曲。人在澳大利亚与家人度假的周杰伦没忘了为专辑做宣传，18日开直播分享“可以说的秘密”，邀请台湾综艺主持人阿Ken担任主持人，吸引689万人同时在线观看，2.8亿个按赞。

周杰伦18日开直播分享“可以说的秘密”，邀请阿Ken（右图右）担任主持人，吸引689万人同时在线观看。（互联网）

周杰伦在直播中宣布两大喜讯，让粉丝嗨翻天。他先是首度曝光旅游综艺节目《周游记2》精彩片段，嘉宾阵容超强，包含情歌天后梁静茹、好莱坞明星Jean-Claude Van Damme（尚格云顿）、电音天王Steve Aoki（史蒂夫·青木）等，一行人到了更多国家与地区拍摄，让粉丝纷纷留言“太狂了”“好期待”。

将举办线上“哥”友会

周杰伦在直播尾声更宣布将举办线上“哥”友会，预告：“可以一起玩的直播，可以跟我互动，想听什么就唱什么。”更笑说：“希望每年出一张（专辑），只是希望喔！但话不能说太早，新歌够挡个几年，可以让大家再回味一下，很多MV也还没出来。”

周杰伦在直播中问粉丝喜欢新专辑哪首歌，许多网民留言喜欢旧歌，让他有感而发回应说：“老歌多了韵味，多了时代氛围，如果你是学生时代就听我的歌，就会觉得我新歌还好，少了岁月感，再怎么写都敌不过旧歌。有人说要怎么写才能让你喜欢上新歌，其实很难，那我写这些新歌是怎么样？写给你的小孩听。”最后更霸气地说：“世世代代，不管新歌旧歌，只要是我写的歌都好。”