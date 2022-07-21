《跑跑人》Haha 本地拍节目被网民捕获

韩星魏嘏隽和金高银已结束韩剧《小妇人》在本地的拍摄并回到韩国，没想到又有韩星来到本地拍摄节目，并且被网民捕获。

一名TikTok网民“@oh.bellyflebby”17日在个人账号上传一段视频，透露在来福士城（Raffles City）的冷藏公司超市（Cold Storage）看见韩国综艺节目《跑跑人》（Running Man）的班底成员Haha。网民透露，他看到一个韩国男子在拍摄，说话有点大声，好奇之下停下脚步看看，一开始以为认错人，后来听清楚对方的声音，确信就是Haha，当下非常兴奋。

视频中可以看到Haha在烧酒区，身边有摄影团队跟着，网民好奇Haha是不是在对比烧酒在新加坡和韩国的价钱。

仅逗留24小时

Haha这次来新是为了拍摄游戏类综艺节目“Good Game Asia”，仅逗留24小时。“Good Game Asia”6月10日在Warner TV开播，聚集15名来自不同国家与地区的游戏玩家（gamer）在新加坡进行一系列挑战，争夺价值20万元的奖金和奖品。

Haha是节目在韩国的主持人，每周透过他的社交媒体频道与网民一起观赏节目。他接受了杂志“Esquire”新加坡的独家访问，透露这次是受节目组的邀请来新观赛。他也是游戏玩家，他说自己还是新手，很高兴有这个机会担任主持人，从中学习。

Haha在访问中透露，冠病疫情暴发之前，他最后一次出国就是到新加坡度假，他说：“我爱新加坡！爱这里的食物、人和环境。”他说很快会带着老婆和孩子再次来新度假。

谈到本地美食，Haha这次第一次品尝肉骨茶，他形容：“有饭有汤，和韩国食物很像；味道很赞，把我的心都融化了。没尝过肉骨茶之前，我最喜欢的是黑胡椒螃蟹。其实这里的食物我都喜爱，我一定会再回来大快朵颐。”