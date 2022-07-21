《阅阅一室》开播两周年 办“无二／饿不坐”分享会

（本地讯）新加坡首个中文阅读播客《阅阅一室》开播两周年，本周末将举办首个现场分享会。

《阅阅一室》两年前在病毒阻断措施期间开播，由96.3好FM DJ陈丽仪和UFM100.3 DJ张承尧主持制作，两年下来分享了多本中文书籍，去年一周年推出本地作家访问系列，今年两周年选择举办分享会和听众近距离接触。

陈丽仪说：“过去两年我们都是通过播客或者是直播分享书籍，一直以来其实都有听众询问是否会办阅读活动或分享会，于是趁着两周年可以办活动之际，我们就想尝试举办一场实体活动。”两周年分享会的主题为“无二／饿不坐”，陈丽仪解释，除了是庆祝《阅阅一室》两岁了，也希望分享的书籍能成为听众的心灵“粮食”。

现场设有交换书籍活动

由于阅读不是个“十分受欢迎”的活动，张承尧坦言担心报名反应，“所以我们也准备了几个限量福袋送给幸运的听众，当中的礼物将会是个小惊喜！”当天两人会邀请好友、本地知名插画家阿果参与，阿果也特别为《阅阅一室》两周年画了一幅插画。另外，两名DJ邀请所有出席的朋友带一本喜欢的书出席，现场也会有交换书籍的活动，有带书本的朋友也有机会参与限量福袋的抽奖。

《阅阅一室》分享会和本地独立书店城市书房合作，7月23日（星期六）下午3时，在城市书房（387 Joo Chiat Road, #03-02 S427623）举办，由于现场座位有限，有兴趣参加的听众得提前报名（可上城市书房或《阅阅一室》面簿报名）。