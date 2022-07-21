三方神探 为正义而战

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神探大战

Detective Vs. Sleuths（NC16）

娱乐性★★★☆／艺术性★★

剧情

香港接连出现多起残忍至极的凶杀案，死者全是逍遥法外的嫌疑犯，凶手自称“神探”，私刑执法，挑战警察。警方立即召集团队的正牌“神探”，包括林峯与蔡卓妍等饰演的警察，成立专案组迎战。

精神病患者李俊（刘青云饰）发病前是警队的王牌，当年外号正是“神探”，如今沦落街头。李俊为了证明自己不是疯子，加入战团，跳进狂徒的布局，跟时间竞赛，一次破尽旧案新案，希望能将杀人“神探”缉拿归案。三方“神探”都为了自己的正义，展开大战。

影评

由香港的韦家辉编导，《神探大战》从意念源起到片子完成，用了七年。七年磨一剑有成，《神》被赞为是2022年最生猛的港片。

这部原汁原味港片的生猛，主要来自剧情、高难度动作戏与刘青云的演出。影片故事铺陈与节奏进展很快，无尿点，若你实在憋不住得上厕所，恐怕会错过不少细节。

随着剧情的深入，通过新案件与陈年旧案浮现的串联，《神》展示悬疑与邪魅癫狂的黑色世界。《神》的惊险飙车逃亡与追敌戏，媲美好莱坞的《玩命关头》（Fast And Furious）系列，爆破大场面，人物遭火神吞噬的惊险戏，也让人看得肾上腺素飙升。

刘青云并非第一次化身“癫佬”，2007年的电影《神探》与1992年的电视剧《大时代》，他的角色都是疯子，一个是看得到人格分身的神探，一个是从命运谷底翻盘的股市奇才。他在《神探大战》拿捏精神异常的角色更上一层楼，有些镜头看似搞笑，却让人不寒而栗。他不断地以德语对女儿念：“与怪物搏斗，小心自己也变成怪物！”自己却不断与杀人的“神探”对抗，读者担心他能否抵御得住诱惑，会不会变成怪物？他将一个亢奋疯狂、绝望挣扎的人物，演得出色。

“与怪物战斗，小心自己成为怪物”出自尼采著作《善恶的彼岸》，书内探讨人类是否能够跳出原来的道德框架，在“彼岸”探讨所谓真理或道德的真面目。《神探大战》电影中，不论是“神探”、警察或李俊，每个人都认为自己在做替天行道的好事，但因立场不同，行事也不一样，每个人都认为自己在做对的事，这是人性有趣之处。

蔡卓妍饰演的怀孕警察，有一段梦魇的过往经历。

刘青云与率领警队的林峯一武一文，蔡卓妍在片中大部分时候都挺着孕肚追缉凶手。《神探大战》有很多银河出品电影的影子，比如《暗花》两个人一决生死，《文雀》的雨中伞镜头。《神探大战》房间里的怪物为何一直被众人无视，进而让它不断地膨胀，最终威胁到人的生存空间，值得深思。