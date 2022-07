陌生男女卧铺车厢取暖

六号车厢

Compartment No. 6(M18)

娱乐性★★★/艺术性★★☆

剧情:来自芬兰的萝拉(Seidi Haarla,塞迪哈拉饰)想去极北之地观赏岩刻,登上了前往摩尔曼斯克的火车。她与俄罗斯矿工(Yuriy Borisov,尤里鲍里索夫饰)在狭小的卧铺车厢度过漫长的旅程。两个陌生人展开面对自我,相知相惜的旅程。

短评:芬兰导演Juho Kuosmanen(尤侯郭斯曼宁)执导的第二部长片,电影于去年举行的第74届康城影展摘下评审团大奖。一个狭小的空间可以创造许多故事,在这部片中,素昧平生的男女进入卧铺车厢同住几天,两人由厌恶,彼此探索,开始了解,到互相取暖,替对方圆梦,男女关系演变得微妙。过程不算轰轰烈烈,却有自成一格的浪漫情怀。

(芬兰语对白,附英文字幕)

暗黑电话

The Black Phone(NC16)

娱乐性★★★☆/艺术性★☆

《暗黑电话》梅森泰晤士遭杀人魔绑架。

故事:1978年,美国科罗拉多州小镇少年芬尼(Mason Thames,梅森泰晤士饰)被“掳童犯”的杀人魔(Ethan Hawke,伊桑霍克饰)绑架,囚禁在地下室的芬尼发现墙上有一部古董电话,尽管电话线已断,但他每晚总能接到遭“掳童犯”杀害的受害者来电,他们仿佛要帮他。与此同时,芬尼的妹妹也梦到与之相关的异象,指引她寻找哥哥。

短评:《奇异博士》与《驱魔真实录》(The Exorcism Of Emily Rose)等片导演Scott Derrickson(史考特德瑞克森)回归恐怖类型之作,影片改编自美国作家Joe Hill(乔希尔)的同名篇短故事。比较刺激的是,芬尼是否该听幽灵的话?杀人魔与怨气重的鬼魂,谁比较可怕?

芬尼为了活命,得经历怀疑、反抗、勇敢与服从,过程隐喻为少年的悲痛成长,因为他不知道为什么遭绑架,也不知道凶手要和他玩什么游戏,只有从一次次毒打中习得经验,让自己有活命的机会。

(英语对白,附中文字幕)

非常杀手

The Killer(M18)

娱乐性★★★☆/艺术性★

张赫在《非常杀手》演引退的传奇杀手。

剧情:传奇杀手义江(张赫饰)引退后和妻子(李彩英饰)过着安逸的生活。妻子与单亲妈妈好友度假三周,后者的高中生女儿允智(李书英饰)交托给义江照顾。允智遭不法之徒绑架,义江的杀手本能被唤醒。

短评:看片时不禁想到好莱坞影星Keanu Reeves(奇洛李维斯)挂帅的《捍卫任务》(John Wick)系列。张赫再次携手《剑客》导演崔在勋共谱动作片,上回扮演“盲侠剑客”,这次摇身变杀人不眨眼的杀手。他将一气呵成的打斗戏执行得精彩,一手拿咖啡杯,一手拿枪的跩样令人印象深刻。不过,引退的杀手会为了刚刚认识的女孩大开杀戒吗?这个情节设定说服力不足。故事留有发展空间,如张赫和李彩英的夫妻故事似乎不乏前尘往事,可为前传片的素材。(韩语对白,附中英文字幕)

怒之爪:汉克传说

Paws Of Fury :The Legend Of Hank(PG)

娱乐性★★★/艺术性★

《怒之爪:汉克传说》的狗儿学射击等本领以保护小镇。

故事:常碰到倒霉事的猎犬汉克(Michael Cera,迈克尔塞拉配音)发现自己身处全是猫的小镇,一个恶棍誓要消灭全世界的小猫,汉克必须化身为英雄武士,与小镇居民一起拯救世界。

短评:此动画片灵感来自于美国喜剧大师Mel Brooks(梅尔布鲁克斯)的经典导作《灼热的马鞍》(Blazing Saddles),三名导演中的Rob Minkoff(罗布明科夫)曾导过《狮子王》与《一家之鼠之小史都华》(Stuart Little)系列等知名动画片,《怒》剧情虽老套,画风简单,不过还是有一些笑料。《怒》是华谊兄弟与好莱坞的合拍片,少不了亚洲元素。

(英语对白,附中文字幕)