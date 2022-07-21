陌生男女卧铺车厢取暖

六号车厢

Compartment No. 6（M18）

娱乐性★★★／艺术性★★☆

剧情：来自芬兰的萝拉（Seidi Haarla，塞迪哈拉饰）想去极北之地观赏岩刻，登上了前往摩尔曼斯克的火车。她与俄罗斯矿工（Yuriy Borisov，尤里鲍里索夫饰）在狭小的卧铺车厢度过漫长的旅程。两个陌生人展开面对自我，相知相惜的旅程。

短评：芬兰导演Juho Kuosmanen（尤侯郭斯曼宁）执导的第二部长片，电影于去年举行的第74届康城影展摘下评审团大奖。一个狭小的空间可以创造许多故事，在这部片中，素昧平生的男女进入卧铺车厢同住几天，两人由厌恶，彼此探索，开始了解，到互相取暖，替对方圆梦，男女关系演变得微妙。过程不算轰轰烈烈，却有自成一格的浪漫情怀。

（芬兰语对白，附英文字幕）

暗黑电话

The Black Phone（NC16）

娱乐性★★★☆／艺术性★☆

《暗黑电话》梅森泰晤士遭杀人魔绑架。

故事：1978年，美国科罗拉多州小镇少年芬尼（Mason Thames，梅森泰晤士饰）被“掳童犯”的杀人魔（Ethan Hawke，伊桑霍克饰）绑架，囚禁在地下室的芬尼发现墙上有一部古董电话，尽管电话线已断，但他每晚总能接到遭“掳童犯”杀害的受害者来电，他们仿佛要帮他。与此同时，芬尼的妹妹也梦到与之相关的异象，指引她寻找哥哥。

短评：《奇异博士》与《驱魔真实录》（The Exorcism Of Emily Rose）等片导演Scott Derrickson（史考特德瑞克森）回归恐怖类型之作，影片改编自美国作家Joe Hill（乔希尔）的同名篇短故事。比较刺激的是，芬尼是否该听幽灵的话？杀人魔与怨气重的鬼魂，谁比较可怕？

芬尼为了活命，得经历怀疑、反抗、勇敢与服从，过程隐喻为少年的悲痛成长，因为他不知道为什么遭绑架，也不知道凶手要和他玩什么游戏，只有从一次次毒打中习得经验，让自己有活命的机会。

（英语对白，附中文字幕）

非常杀手

The Killer（M18）

娱乐性★★★☆／艺术性★

张赫在《非常杀手》演引退的传奇杀手。

剧情：传奇杀手义江（张赫饰）引退后和妻子（李彩英饰）过着安逸的生活。妻子与单亲妈妈好友度假三周，后者的高中生女儿允智（李书英饰）交托给义江照顾。允智遭不法之徒绑架，义江的杀手本能被唤醒。

短评：看片时不禁想到好莱坞影星Keanu Reeves（奇洛李维斯）挂帅的《捍卫任务》（John Wick）系列。张赫再次携手《剑客》导演崔在勋共谱动作片，上回扮演“盲侠剑客”，这次摇身变杀人不眨眼的杀手。他将一气呵成的打斗戏执行得精彩，一手拿咖啡杯，一手拿枪的跩样令人印象深刻。不过，引退的杀手会为了刚刚认识的女孩大开杀戒吗？这个情节设定说服力不足。故事留有发展空间，如张赫和李彩英的夫妻故事似乎不乏前尘往事，可为前传片的素材。（韩语对白，附中英文字幕）

怒之爪：汉克传说

Paws Of Fury :The Legend Of Hank（PG）

娱乐性★★★／艺术性★

《怒之爪：汉克传说》的狗儿学射击等本领以保护小镇。

故事：常碰到倒霉事的猎犬汉克（Michael Cera，迈克尔塞拉配音）发现自己身处全是猫的小镇，一个恶棍誓要消灭全世界的小猫，汉克必须化身为英雄武士，与小镇居民一起拯救世界。

短评：此动画片灵感来自于美国喜剧大师Mel Brooks（梅尔布鲁克斯）的经典导作《灼热的马鞍》（Blazing Saddles），三名导演中的Rob Minkoff（罗布明科夫）曾导过《狮子王》与《一家之鼠之小史都华》（Stuart Little）系列等知名动画片，《怒》剧情虽老套，画风简单，不过还是有一些笑料。《怒》是华谊兄弟与好莱坞的合拍片，少不了亚洲元素。

（英语对白，附中文字幕）