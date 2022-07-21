挺直腰板练体魄 85岁张锦华走八卦步法

颈椎和腰有问题，85岁资深女星张锦华走八卦步法锻炼体魄！

走了八卦步之后，锦华姐发现自己的身体有了改善，血压也恢复正常水平。

高龄85岁的张锦华日前接受《新明日报》采访，走起路来似乎有点驼背，被问起身体状况时，她说：“很好，只是颈椎和腰有点问题，所以走路时看起来有点弯曲，曾经还弯到约45度。”

不过，练了八卦步伐一段时间后，她说腰板算是直了不少，困扰她多年的高血压似乎也逐渐恢复到正常水平，她喜悦地说：“现在不用吃药了，血压也维持在140多。”

个性活跃，平时喜欢走动的华姐也常常会和朋友去唱Karaoke，到处逛逛，她说：“有时也会跟朋友去圣淘沙那边游玩，他们都有很多活动，我就去参加，很开心呢！”

她认为人年纪大了，不应整天关在家里，更应该多出外走动，加强活动力，除了有益身心健康，整个人看上去也会比较有精神。

活泼的华姐鼓励年轻人多出去走动，开开心心过日子，同时也叮咛要有足够的休息；冠病持续，必须照顾身体，增强自身免疫能力。

在饮食方面，高龄的华姐并没有忌口，只是尽量不吃煎炸食物，多吃蔬菜水果。她的养生之道就是保持开朗的心情，她笑说：“我很乐观的，不会把事情放在心里！”

华姐也常常会和朋友聊天，从中分享健康资讯，说：“他们都很关心我，常常看到好的东西都会和我分享，像是有益颈椎的运动，我就跟着学咯！”

新剧《灵探》当地府转世官

这些年来，华姐都过着快乐的乐龄生活；两个儿子也为她添了5个孙子孙女，晚年生活幸福又充实。

不过她的儿子都没有遗传到华姐的演艺细胞，长子教太极，小儿子则是飞行员，孙子孙女全部都还在读书。

问起演艺动向，华姐透露，目前在拍由郑各评监制的新剧《灵探》，她透露：“主要在地府，我饰演的是一名转世官。”

她很感恩《灵探》剧组与演员都很照顾她，强调：“尤其是各评，吩咐工作人员要特别照顾我。”