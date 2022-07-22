狗仔爆向佐出轨 向太出面否认

中国八卦媒体日前爆料称向佐约会美女，两人还一起回男方婚房。爆料在网络引起热议，向太21日（星期四）出面否认了传言。

中国八卦媒体“推理君江小宴”21日（星期四）下午开直播，爆料向佐带女生回婚房，还指郭碧婷在家中的地位低。据八卦媒体所拍到的视频中，向佐与游人们聚餐，其中1个女生与向佐前后脚离开聚餐来到北京某小区。八卦媒体称该房子是向佐与郭碧婷北京的婚房。先抵达的向佐下车后在电梯厅门口等候，女方抵达后一前一后向电梯间走去。媒体还指向佐毫不避讳，贴心地要帮女方披上针织外套，两人一同回家后当晚没有再出来。

对此向佐的妈妈陈岚（向太）出面否认，她向“新浪娱乐”表示：“乱讲，这是他的一个大姐姐，日常会帮他谈一些商务合作，这一次是为了向佐新电影项目，两人碰面洽谈而已。”

八卦媒体随后回应向太，表示还有拍到更多的证据：“阿姨这么讲，那我们就继续发第二弹、第三弹、第四弹喽……”

而向太22日（星期五）中午在微博发长文大谈星座，称自己是摩羯座，表示黑化的摩羯比天蝎可怕，同时在文末再度回应爆料：“昨天的谣言不攻自破，我当做《左眼见到鬼》（我们的片名）。”

向佐与郭碧婷2019年9月在意大利举行了婚礼。隔年中秋节，郭碧婷产下了女儿。今年5月，向太对外公布了郭碧婷怀二胎的消息，并表示是一个男孩。早前有八卦媒体拍到郭碧婷在北京已生下二胎。