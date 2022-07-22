林志颖开车失控自撞起火 已获救无生命危险

台湾艺人林志颖星期五（7月22日）上午在桃园发生车祸，车子在自撞电单车分离岛后瞬间起火，受困于车中的林志颖父子被现场民众救出，目前2人都送往林口长庚医院接受治疗。

据台湾媒体报道，22日上午10点51分，林志颖开着一辆白色特斯拉Model X的车子开车载着儿子，从桃园芦竹区中正北路往桃园方向行驶。林志颖在回转后车速并不快，却突然因不明原因往右偏，撞上摩托车分离岛后，车辆便起火燃烧。

消防局获报后，立即前往扑灭火势，当时2名林姓伤者已脱困，立即送往医院治疗。警方指出，林志颖头部及脸部受到轻伤，目前无生命危险。警方也表示，对林志颖实施了呼气酒精浓度测试，其酒测值为0，未有酒后驾驶情事。而详细车祸原因，警方正调查釐清中。

现场目击民众指出，事发当下林志颖一度卡在车内，被现场民众拉出脱困，而幼子则是受到惊吓，没有大碍。

林志颖弟弟林志鑫稍早前回复台湾媒体证实车祸的照片确实是林志颖的车，他目前正在赶往医院了解状况。

林志颖所开的白色特斯拉Model X在撞上摩托车分离岛后起火。（图/互联网）

据悉，林志颖除了热爱超跑外，也相当喜爱特斯拉。他曾在1月在社媒上晒出自己试乘电动车的照片。他的弟弟林志鑫３月也在社媒上分享：“Tesla Model 3丽宝最速单圈刷新中1:54.952，林志颖持续超越自己的纪录。”