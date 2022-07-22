娱乐吃瓜：你也能到香港组团？Mirror、Error教你在选秀中活久一点

香港近年有个炙手可热的选秀节目《全民造星》系列，号召通过全民参与，捧出多个年轻偶像组合，尤其是Mirror、Error两个男团，更是大受欢迎。现在，节目走出香港，将到新马美加四国招募有潜力的新人到香港发展。

《全》为Viu TV最具标志性的选秀节目之一，从2018年第1届起，连续4届都深受观众支持，引起坊间热烈讨论及网络关注。

节目呈现参赛者从参加初始到导师调教之间，所经历的各种努力、改变过程，全方位展示多元性格及梦想追逐，血泪交织。12人组合Mirror目前已是香港当前首屈一指的男团，气势强盛，得奖无数，粉丝众多。其中姜涛、卢瀚霆（Anson Lo）、吕爵安（Edan）、陈卓贤（Ian）等成员分别进军歌影视，更为不少顶级广告品牌代言。4人组合Error同样唱歌拍戏兼主持，以风趣搞怪路线脱颖而出。

随着《全民造星》走出海外，节目系列监制兼Mirror、Error经理人黄慧君（绰号花姐）日前也率领两团的正副团长——Mirror的杨乐文（Lokman）、江熚生（Anson Kong）；Error的何启华（阿Dee）和副队长梁业（肥仔），举行了线上记者会。！

Error的肥仔（左起）、阿Dee和经理人花姐一起出席记者会，宣布《全民造星》走出香港。（视频截图）

来临的9月，杨乐文、江熚生将赴加拿大，何启华和梁业则到马来西亚，分别在当地的选手试镜中选出代表，最后联同香港代表共60人进行第一回合比赛，明年4月举行总决赛。

zaobao.sg记者提问，许多年轻人不会讲广东话，但选秀在香港举行，不会讲广东话的选手是否吃亏？黄慧君说：“不会讲不要紧，更重要的是有没有心去追逐梦想。（选手）不会讲广东话，我会比较辛苦，因为我不能用广东话骂他，那对他是个损失！”全场听到她的幽默发言都爆笑。

在线上记者会上，曾经跟孙燕姿合作的黄慧君，透露她对新加坡艺人特质的看法；Mirror和Error的正副队长也跟大家分享两个秘诀：比赛时如果觉得紧张该怎么办，以及怎么在比赛中迟些被淘汰，他们的风趣发言活跃了场面的气氛。

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