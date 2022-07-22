黄振隆：和洪凌拍感情戏 双方没负担

和洪凌拍感情戏，黄振隆直言双方没负担，更表示女友也不介意。

黄振隆参演了近期大受好评的本地剧《你的世界我们懂》，他在戏里与洪凌饰演情侣。洪凌在现实生活中的男朋友也是新传媒的艺人张鈞淯。对与洪凌拍感情戏时会不会有包袱？黄振隆接受《新明日报》访问说：“不会啊！我跟他们私底下都蛮好的。”更开玩笑说：“他（张鈞淯）自己也会拍感情戏，生什么气？”

问他目前的感情状况，黄振隆说：“有女朋友了啊，不过是圈外人所以没什么可以分享。”至于女朋友会不会介意他拍亲密戏，他说：“不会啦，因为在一起时就已经知道了。”

在《你的世界我们懂》中饰演“洪茂丹”，黄振隆坦言这个角色很有挑战性，他说“第一次（参演）整部剧就有这么重的内心戏，而且我一开始就已经是在5年前经历很多事情（的角色），所以要很快进入角色以及建设好自己很多的内心戏。”

如何去揣摩这个角色的内心呢？

“其实一停拍的时候我们就感觉很像一家人，妈妈会跟我嘻嘻哈哈，但在一开拍时妈妈就不记得我了，那种感觉真的很心酸，所以我在拍戏时就会回想这些画面（来培养情绪）。”

黄振隆表示剧里的家人，也会以自身的经验来帮助他进入角色，他也大赞“妈妈”向云和“爸爸”朱厚任很亲切。他还幽默地说：“他们好到让我没有压力！”

餐馆已转卖 称是一种学习

早前投资的副业还在营运吗？

除了演艺事业，黄振隆也和朋友合作设立了服装品牌“Imperfect”并在网络售卖，他说：“主要是朋友打理，不过有事情大家还是会一起商量。”

至于餐馆Fullstop，他坦然地说：“那个真的fullstop了！因为没有时间打理，刚好有人要买，所以就转卖了，没赚没亏。”

正面的他也将这次的经验当成一种学习。