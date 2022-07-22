弥补粉丝遗憾 刘德华演唱会今晚线上重映

（综合讯）《My Love World Tour 2018-2019演唱会》一波多折无法巡演，为弥补粉丝们的遗憾，刘德华星期五（7月22日）将演唱会搬到线上。

刘德华2018年底在香港举行的“My Love Andy Lau World Tour”世界巡回演唱会一波三折，先是唱到第14场因流感失声中断，本来剩余7场延期至去年初演出，却因冠病延期，让这场未完成的巡演成为歌迷心中莫大的遗憾。

为了弥补粉丝们的遗憾，刘德华日前在IG宣布，将在星期五晚8时透过QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民K歌四大平台及TME微信视频号矩阵，全球首播《刘德华My Love World Tour 2018-2019演唱会》重映。

刘德华在视频中表示：“我知道很多很多朋友都没有办法看到演唱会，我也很想与大家分享，所以希望这次重映能弥补演唱会未能在大家面前呈现的遗憾。”

据悉，星期五晚播放的演唱会将会是刘德华My Love世界巡演新马站的版本，届时，粉丝们将可以一次过听到华仔的《如果有一天》《笨小孩》《忘情水》《冰雨》等歌曲，让歌迷们回忆青春。

当年个唱 与本地粉丝庆生

刘德华前年在本地一连开4场个唱，首次在演唱会与粉丝庆生。

刘德华的“My Love Andy Lau World Tour ”新加坡站前年9月25日起一连四晚在本地引爆，阔别11年再登狮城舞台，华仔精力充沛，全场载歌载舞，为照顾四面台的所有粉丝，他更是绕场跑，状态极勇。

更难得的是，演唱会第三场适逢华仔的生日，粉丝会“华仔天地”成员为替华仔庆生，在现场万人举起心形卡，高唱生日歌。这也是华仔首次在个唱中和粉丝们庆生。