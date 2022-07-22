《非常律师》 掀热潮收视再创新高 奥运金牌想拿箭射“他”

韩剧《非常律师禹英禑》（Extraordinary Attorney Woo）热播中，女星朴恩斌（Park Eun-bin）将天才自闭症律师诠释得惟妙惟肖，虏获观众的心房，收视率节节攀升。

《非》在韩国的ENA电视台播映，第一集仅有0.9%的全国收视率。但随着剧集的爆红，收视率翻倍成长，第8集更创下13.1%的纪录，让《非》被封为ENA的“开台功臣”。

《非》剧组感情非常好，常在社媒上分享幕后花絮照。（图/IG）

除了收视率屡屡传来捷报，不少巨星大咖都纷纷表示自己中了禹英禑的“毒”，影后金憓秀（Kim Hye-soo）、郑有美（Jung Yu-mi）、BTS队长RM、金世正（Kim Sejeong）等都发声为这部剧应援。连曾夺下奥运冠军的韩国射箭运动员安山（An San）也深陷《非》的魅力中。

最新的剧情中，禹英禑律师事务所的同事权敏宇上网匿名爆料女主角透过关系走后门才得以入职。非常入戏的安山替禹英禑打抱不平，在社媒上写道：“小心你的后脑勺，权谋术数（权敏宇），你不要站在距离我70公尺前”“权敏宇做人不可以这样”，惹笑粉丝们。

收到安山的“威胁”后，饰演权敏宇的男星朱钟赫（Joo Jong-Hyuk）幽默地在IG上自嘲：“我为何会那样做呢”“我害怕箭”，并晒出权敏宇看起来很孤单的照片，成功逗笑粉丝。而饰演上司“郑明锡”一角的姜其永（Kang Ki-young）则在照片下留言1个射箭的表情符号，非常逗趣。

《非》共16集，已于近日杀青。有传制作组正考虑是否要进行海外旅游奖励，但碍于冠病疫情，尚未作出决定。