经纪公司发声明：林志颖伤势稳定 接下来两三天是关键

林志颖星期五（7月22日）上午载着6岁儿子Jenson时发生车祸，车子撞上电单车分离岛后起火。父子被附近好心人士及时救出，送往医院治疗。

林志颖弟弟林志鑫及经纪人22日下午5点30分现身记者会，林志鑫说：“首先感谢危难时救我哥哥林志颖的热心民众，台湾就是有这么热心勇敢的民众让志颖平安来到医院，大家都很关心志颖伤势，我只能透露他目前伤势是相对稳定，Jenson也相对稳定，谢谢医疗团队，接下来2、3天是关键，我们跟医院和家人做进一步讨论后会再告诉大家，谢谢所有关心他的民众和歌迷们。”

而经纪人发出的声明稿中，也没有提及林志颖详细的伤势，“林志颖先生有多处受伤及骨折，目前由长庚医疗团队进行手术评估中，病情暂时无法详细说明，但目前相对稳定，非常感谢社会大众和粉丝的关心及长庚医疗团队的协助。最后，要由衷感谢将林志颖先生及儿子从车中救出的好心人士，仅代表林志颖家人及公司谢谢您。”

据“苹果新闻网”报道，林志颖不只多处骨折，连向来被赞美“冻龄”的脸，也因撞击造成脸骨碎裂，可能需要花时间重建。目前林志颖的妈妈、老婆陈若仪、2个弟弟及1个妹妹都在医院陪伴。

另外，目击者也向台湾媒体还原了事发过程。由于事故地点一旁就是工地，现场工人听闻巨响后探头察看，见有车祸，当即与好心的路过民众一同打开车门，协助林志颖父子脱困。现场工人指出，在协助父子俩脱困时，不断听闻特斯拉内部传来“砰砰”声响，将2人拉出后，短短约5秒特斯拉随即起火，猛烈的火势瞬间将车头吞没，所幸此时父子已经脱困，否则后果不堪设想。