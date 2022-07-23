林志颖险变Paul Walker 2关键逃死劫 救命恩人还原现场

（台北讯）林志颖星期五（22日）上午驾驶白色特斯拉Model X，载着双胞胎儿子之一的Jenson到桃园参加卡丁车比赛途中发生自撞车祸，目前正在加护病房观察中。

据目击者透露，若非在千钧一发之际受到热心民众救援，而且正巧当时有救护车路过，看到车祸立刻掉头，让林志颖父子能及时被送往医院急救，后果不堪设想。

林志颖此次车祸让人想起2013年好莱坞巨星Paul Walker（保罗沃克）车祸丧命一事，当年Walker搭乘好友驾驶的保时捷，未料车子撞上路树好友当场死亡，他也没逃过车劫。事后律师公开车祸调查报告，原本Walker在撞车起火时还活着，却因为安全带卡死，困在座位、引擎和油槽中间，无法逃脱才活活被烧死。

据台媒报道，将林志颖父子救出的是三立电视节目部前摄影师吴明政，他说按开特斯拉车门后，看到林志颖整个人已不是坐在驾驶座，而是卡在脚踏板下动弹不得，他将双手插进林志颖腋下想拉出来时，摸到满手温热的血，林志颖有呻吟了一下，后来大家也加入救援顺利将人拉出，没几秒火焰就吞噬驾驶座，十分恐怖。

吴明政还原当时情况，他是载着老婆和孩子出门，结果对向车道的特斯拉“碰”一声撞向中央分隔岛，发出很大的撞击声，把他全家吓了一大跳，手中驾驶的车子立刻靠边停车，冲到对向救人。

他回忆，当时因为车窗玻璃太黑，不知道里面坐了几个人，幸好副驾的车门突然打开，他看到一个小男孩说：“你抱我！”他就将小男孩抱到人行道。他回到车旁，因为特斯拉没有突出的门把，他一时不知如何开门，后来终于按到钮开了车门，就看到林志颖头虽然仍是朝上，但整个人已经缩进驾驶座下，双脚也卡在里面，他拉林志颖出来时已摸到温热鲜血，但凭一人力量拉不出来，后来靠大家帮忙才成功将人救出。

林志颖（左图）和Paul Walker同样遇到严重车祸。（互联网）

林志颖被安放在人行道时，一度试图起身，吴明政同样为人父母，感觉林志颖是担心儿子，就告知“儿子很安全，没事”，林志颖就比较安心。

吴明政说，当下急着救人，情况十分混乱，根本看不出救的人是林志颖，后来是老婆告知才确定。他也解释为何新闻画面都没拍到他，那是因为救护车开走后，他觉得事情已告一段落，跟女警照会一下，确认不必做笔录就先行离开。

很多人赞美他日行一善，他谦虚说“大家都会做的事，这没什么。”