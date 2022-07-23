陈毓芸：正鼓励孩子学中文

本地电视五姐陈毓芸携着四儿女当丈夫林明伦主持的《陪你看星星》嘉宾，节目散发浓浓的家庭凝聚力，也让人感受他们一家六口的美满幸福。

不过，有观众在《早报》的“观众大声说”留言表示，唯一的遗憾是精通华文的林明伦和陈毓芸“竟然无法跟孩子用华语沟通，在这个华语频道节目看着四个讲英语的年轻一辈，真是心碎。”

针对观众的留言，陈毓芸星期六上午（7月23日）接受《新明日报》访问时表示，她和林明伦平常都会以华语和孩子沟通，然而孩子们比较喜欢用英语，但夫妇俩都会提醒他们用回华语沟通。

陈毓芸说，她和林明伦还在努力鼓励他们学习、使用华文华语，“像这次不怕献丑，让他们上节目直接看到华语的实用性，希望他们能更积极地学习，这就是我们的用意。”

陈毓芸和林明伦于2004年结婚，四名儿女为老大沁恩（17岁）、老二道恒（15岁）、老三道惟（13岁）和老四道恺（9岁）。自从老大出世后，陈毓芸毅然息影当起全职妈妈。

乐当全职妈妈

当了17年的全职妈妈，陈毓芸说，有苦也有乐，但乐的比较多。

“看着他们长大，从少不懂事到能言善道，渐渐地成熟，有很大的满足感，尤其特别喜欢和他们沟通，从中了解他们的想法。”

问她为何当年会“心甘情愿”当全职妈妈？

她忆述当年新传媒和U频道合并后，她不获旧东家招聘，刚好自己也怀着老大，心想先生下孩子再说，或许到时可能转换跑道，但没想到就这样当了17年的全职妈妈。

非虎爸虎妈 会与孩子沟通

提及当全职妈妈的“苦”，陈毓芸说，孩子长大后会顶嘴。

孩子渐渐长大，大女儿已是亭亭玉立的少女，陈毓芸说，在管教方面，不能一味地我说你听，必须要和孩子沟通，好好地听他们说，当然孩子会顶嘴也是在所难免的。

问她女儿已经17岁了，是否会担心她太早交男朋友？

“不会呀，其实明伦已经给了通行证，说她18岁可以交男朋友。我们也曾放风声告诉她，若有谈得来的男性朋友，可以带回家给我们认识。”

不曾和林明伦度两人世界

当了17年的全职妈妈，陈毓芸说，她一切都以孩子为先，不曾和林明伦出国共度两人世界。

陈毓芸受访时说，这些年来，出国都是一家人，即使在国内，也不曾和林明伦两人出外看戏吃饭，“一是以孩子为先，二是明伦的工作也不定时，等孩子长大再说。”

那会技痒，想复出吗？

“没有，不过间中也曾客串，可以说是兼职吧！随着孩子长大，或许会考虑，最近就刚接了个主持的工作，是关于养生的节目，一来可以长知识，二来也能让孩子偶尔没见到我，会开始想我。”

《陪你看星星》每逢星期三晚上8时，在8频道播出，也可以到meWATCH观看。