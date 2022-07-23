吴绮莉再控洋媳6罪带坏女儿 “半夜打来问我为什么还活着”

1999年和成龙外遇生女的吴绮莉，自从“小龙女”吴卓林进入青春期后，母女关系陷入紧张。四年前吴卓林和大12岁的外籍同性网红Andi结婚，母女间的关系因洋媳妇的介入加速恶化。曾多次对外抱怨Andi的吴绮莉，星期五（22日）晚再度公开指控媳妇6条罪状，包括怂恿吴卓林退学、对外装可怜引人同情、擅自拿她家中东西变卖、无理怪罪妈妈（吴绮莉）伤害、不工作反要长辈资助，甚至质问吴绮莉“为什么还活着”。

吴绮莉在微博以写道：“谢谢你教导我的孩子问老师退学费，不用读书享受人生；教孩子只要你令别人觉得我们可怜，人家便会同情；谢谢你来我家把我的东西都拿走，用来卖；5年了还像一个巨星一样，怕给人认出，带着孩子穿到像一只鹦鹉一样站在街上等人拍照，然后怪我们害了她。我叫警察把老外赶回加拿大，孩子为了爱要跟着她我也没办法。35岁怪责别人的家长不资助她的生活费，所以她很难过，生病了不能工作，叫一个23岁的孩子承担责任。因为人人都知道我是谁，半夜打电话来问我为什么还活着？我也是今天才学懂爱原来是这样的，没有对错，这种爱也真有趣。有趣的事情分享一下。”

吴绮莉的语气充满嘲讽，明明显而易见的愤怒，还用“有趣”来形容。她虽未直接点名，但网民都认为她是针对吴卓林的老外妻子Andi，留言劝她要放开，让吴卓林自己去面对后果。留言包括“好好生活，一个人也要好好过”“唯一的办法只能等待，钱是一分不能给”“养女儿是正常的，干嘛要养一个非亲非故的老外？”“只有狠得下心才有机会换得孩子清醒的那一天”“做母亲真的要看得开，让自己健康开心才是最重要的”。

吴绮莉与Andi很少便理念不合，吴批对方不愿找工作，原是幼教老师，却以“人群恐惧症”作为不工作的借口，痛骂：“是不是要筹钱给她看病？医院不知道有没有得治这种恐惧症？”