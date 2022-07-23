林志颖车祸前有无触犯两条例惹议 留医最新状况曝露

林志颖星期五（22日）惊传于台湾桃园发生车祸，报道指当时他驾驶的一辆白色特斯拉（Tesla）Model X失控自撞桥墩起火，救出时伤势严重，满脸鲜血，立即送院救治，目前在医院观察中。他的6岁儿子Jenson也在车上，所幸被路人及时救出，目前父子皆无生命危险。

林志颖弟弟林志鑫午前被媒体问到目前林志颖人在一般病房或是加护病房时，低调表示现在不宜透露情况，只回应：“今天病况相对稳定。”且预计礼拜一（25日）可能会对外说明。

大哥林志杰稍早前透露林志颖的最新状况：“目前弟弟状态很好，帮他的人很多，医院有限制人数，他现在需要静养。”

疑问1：车祸为何发生？

他坦言全家只有一个疑问：这场车祸发生的真正主因。“其实车速没有很快，到底什么原因没有人知道。”

另外，据台媒报道，在现场救援的工人说林志颖的6岁儿子是从副驾座位被救下来，协助救援的目击者也透露林志颖是在半昏迷状态被救下车，当时似乎没系安全带。

疑问2：林志颖有没有系安全带？

有关话题在论坛上引爆，有网民认为林志颖是专业赛车手，应该有系安全带的习惯，若没系或许头早撞破挡风玻璃，也有人猜林可能被撞完下意识解开安全带想下车。不过目前真相只有林志颖父子知道。

警方说，关于林志颖有无系安全带，目前正调阅相关迹证釐清，若未系安全带将依《道路交通管理处罚条例》第31条开罚70新元。

疑问3：林志颖6岁儿是否坐副驾座？

至于有目击民众指林志颖的儿子被救出时“坐在副驾驶座”，警方说若经过查证属实，因事发时是行驶于一般道路，将依《道路交通管理处罚条例》最高开罚150新元。

警方指出，依《道路交通安全规则》规定，儿童不能乘坐于汽车之前座。