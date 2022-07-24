1987：黎明到来的那一天 1987: When the Day Comes

Hub都会台（星和Ch111/825） 晚上10.00

主演：金允锡、河正宇、金泰梨。以1987年的六月民主抗争运动为背景，一名学生民众运动领袖被当局警察逮捕并拷问致死后，民主斗士与意图隐瞒事件的警察局对立，誓要揭露事件真相。

世界第一等 S13

8频道 晚上10.30

在非洲吃骆驼肉非常有当地特色，Blend Gourmet Burger是有名的骆驼肉汉堡店，不少外国客争相尝鲜，甚至笑说吃过骆驼肉就可以变身“非洲Local胃”。摩洛哥旅游达人唐宏安带第一等小组到索维拉的海鲜烧烤街。索维拉靠海，现捞海味绝对新鲜，在人潮众多的烧烤街如何喊价选购？怎么吃最划算？旅游达人带路带大家一饱口福。

攀龙附凤（首播）

U频道 晚上9.00

泰国连续剧。自从罗杰和娜美结婚，兰熙认为娜美抢走了罗杰对她的关爱。于是兰熙计划破坏罗杰与妻子的关系。娜美原本不把罗杰和珊迪的事情放在心上，经过兰熙的一再挑拨和莲玉的提醒，开始感到不安。

打包袱：盗取命运

Bossam: Steal The Fate

娱家戏剧（星和Ch855）晚上11.00

以光海君在位的朝鲜王朝时代为背景，讲述绑匪巴宇（丁一宇饰）误绑了火仁翁主水镜（权俞利饰）后扭转人生的故事。