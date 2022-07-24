蔡卓妍《神探大战》玩命演出 压力大起湿疹

拍戏没看过剧本，阿Sa蔡卓妍庙街拍跳楼、滚楼梯戏、保鲜纸包头赤脚走臭水沟，场场玩命，压力大到起湿疹！

蔡卓妍在惊悚悬疑侦探片《神探大战》中饰演一名女警官陈仪，片中是拼命三娘，接受《新明日报》访问，提到与导演韦家辉合作印象，以“大开眼界”形容。

“韦导是个精益求精的人，拍摄前没看过剧本，只知道要演什么及故事，拍摄四个月，每天到现场才知道自己要做什么，比如‘哦，今天要跳楼，OK！没得做心理准备，压力大到皮肤起湿疹。”

无剧本、无方向，韦导平时又不太说话，令阿Sa脑袋曾涌现自己究竟会不会演戏的质疑，直到有一天，拍完一场戏，韦导安抚着她说了句“演得很好”，蔡卓妍整个人才放松下来！

坠楼、跳水、飞车戏

在《神探大战》中的演出，阿Sa说像是玩极限运动，不是爬楼梯，就是坠楼或跳水，她在片中因为曾被歹徒绑架凌辱，有一场她只穿着运动內衣裤，脸扎了保鲜纸，赤脚走水沟的戏。

蔡卓妍说，“拍摄前必须在身上化出伤痕累累的特效妆，前后花六至八个小时，双脚泡着的水沟有很多漂浮物，感觉很恶心……”她自嘲演出环境不是很危险就是很脏，很考验体能！

但最令她心有余悸的，是拍飞车戏，蔡卓妍说：“我虽有驾照，但很少开车，拍飞车戏时要开快车还要演戏，倒后镜因打了灯完全看不到人，我第一个转弯就差点撞到对向的车辆，再继续开，又差点撞到旁边的栏杆，当时紧张的完全发不出声音，刘青云静静的坐在旁边，直到交通灯停下，我心虚的看着青云，他回望着我，两人相视大笑……我差点撞死刘青云，真是吓死我了！”

提到刘青云，蔡卓妍直言：“这一次拍的都是惊险动作戏，有共同患难的感觉，他也给了我很多鼓励！”

至于林峰，她说：“林峰属于年轻的实力派演员，刘青云则是姜越老越辣那种，青云真的做到千变万化，每一个镜头都会有不同变化的演绎，我必须集中精神去接招。”

阿Sa为《神探大战》牺牲色相。（互联网）

阿Sa与刘青云（左）及林峰对手戏多。（互联网）

立好遗嘱 选好遗照

39岁的蔡卓妍出道21年，拥有五栋房子，已是圈中富婆，拍《神探大战》豁出去玩命，她平时对生死看得很坦然。

她被问，若来到生命终结时刻会怎么做，蔡卓妍说会录制视频，向双亲、另一半以及好友伙伴们一一致谢道别，遗嘱已经写好，甚至遗照也都选好，她选择开心的照片作为遗照，每五年换一次。

“通常我想事情，都会同时想最好与最坏，这是我妈教我的。”