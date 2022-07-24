辞演新剧掀风波 宥胜要求编剧道歉

（台北讯）台湾演员宥胜辞演TVBS的8点档《机智校园生活》，他饰演的角色王浩南因此被安排死去，部分观众不满追了两季共152集结果男主角遭“赐死”，在网路批评编剧，也有网友猜测宥胜“下场这么惨烈可能是得罪高层的后果”。对此，宥胜星期天（24日）在面簿写下近2000字长文揭开内幕：“我不忍了，该说的话，由我自己来说。”

他先是为编剧缓颊，透露编剧无权决定角色生死，但他不满编剧在被抨击之后把怒气发泄在他身上。他质问编剧：“你竟然花那么多力气跟一大堆人私讯！写抨击文！自保！删文！请问你到底在做什么？”并说相关贴文和私讯对话已被他公司掌握，呼吁网民不要随之起舞，并要求编剧向他道歉，“给你最后一次机会，出来找我吃顿饭，合照一张，这件事就这样过了。不然，我们就法院见”。

宥胜解释，接演《机智校园生活》时就清楚表明只会演出80集，但电视台却在合约上玩文字游戏“其实是该演100集”，并施压他答应往后演出才会给他假期陪家人，当他要求白纸黑字以50集为一个单位续约，电视台却拖延签约。

他说，当初答应接演是为了让最爱的奶奶能在电视上看到他，后来奶奶去世了，对他打击相当大，他也希望回归家庭，才会坚决辞演。他认为当时还有时间和空间铺陈剧情，让他和周晓涵饰演的伍佳丽有个圆满结局，结果最后仍不得“善终”。他不想恶言相向，默默吞忍被贴上“临时落跑”和“赚饱就闪”等标签，但编剧在外放话让他忍无可忍，他直批：“你自私低劣的行为，已经毁坏了我们大家极力支撑隐瞒的这一切！你影响到了我的家人，宥胜的粉丝，以及毁灭了《机智校园生活》的所有观众！”