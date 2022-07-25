曾为高凌风等歌手伴舞 向华推出新作唤醒舞蹈细胞

本地歌手向华以专业舞者身份踏入娱乐圈，这些年担任舞者、编舞、舞蹈教师等多种角色，曾为李圣杰、黄品源、万芳、已故高凌风等歌手伴舞，也参与过国庆日庆典和多个大型活动演出。2016年，他决定转换跑道当歌手，推出第一张迷你专辑“Breakthrough”，当中两首歌曲《像这样也很好》和《拒绝回忆》分别被本地电视剧《来自水星的男人》和马来西亚电视剧《我的星光大道》选中。

2017年和2018年，他陆续推出两张迷你专辑“Mevolution”和“Confluence”，去年再推出单曲《双人舞》。冠病疫情期间舞蹈和歌唱工作深受影响，他有感而发，近期再推出新作《疯狂》（Crazy for You）。

疫情期间感到无助

向华接受《联合早报》访问时说：“虽然我2016年转换跑道，但还是有跳舞，也有自己的舞蹈团。疫情期间什么都不能做，我感到很无助，好像世界崩塌了，也怀疑自己的价值。我看着衣橱里的舞台服装，不是布满灰尘就是坏掉了，心想，什么时候可以再穿上？”

他庆幸有朋友的鼓励，也有一份工作，才挺了过来。他是名汽车连接器（Automotive Connector）设计师，疫情期间虽然没有演出，但至少有稳定的收入。他说：“我相信每一个人在失落的时候，身边都有鼓励着自己的人，一定会得到正能量。我写这首歌，就是要感谢我们身边的这些人。”

《疯狂》是一首动感舞曲，向华除了要借着欢乐的旋律鼓励大家保持乐观，积极向上，也要满足自己的舞蹈瘾，他笑说：“我两年没跳舞，要动一下，哈哈！之前的歌曲虽然也有舞蹈，但这次动得最多，将舞蹈细胞彻底唤醒！再次穿上舞鞋，看着镜子里的自己，我的心情像飞上了天！”

跳舞多年遇瓶颈换跑道

向华12岁因参加校内活动而接触舞蹈，并爱上跳舞，中学时开始组团参加比赛，后来当上舞者。之后当歌手是因为“跳舞很多年，觉得到了瓶颈，有时候一个月30多场演出，发现自己的创意慢慢消失了。”

他中学时已与歌唱结缘，被选入合唱团，但他不想唱歌就翘课。在事业的瓶颈期，他想起中学的自己，好奇如果再唱歌会怎样？于是打电话给一个当歌唱老师的朋友，开始练习唱歌。

他说：“我录了几首歌曲demo，给在娱乐圈的朋友听，他们鼓励我往歌唱的路走，我就继续跟歌唱老师学习。后来开始自己写歌，第一首创作《回念》得到不错的回响，给我打了强心剂继续创作。”

谈到事业规划，向华说，会继续写歌，舞蹈方面则已转向幕后，负责编舞和担任舞台总监。他说：“只要有人喜欢和认同我的创作，我就继续唱。”