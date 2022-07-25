林明伦“浪”迹天涯 小费成“私房钱”

（本地讯）第868期《优1周》封面人物是本地“冒险王”林明伦。众所周知，林明伦是一个很爱“玩”的人，他开过飞机，后来还买了一艘价格相等于一间政府组屋的游艇（70万新元），带着老婆孩子在船上住了三年半。他最没想到的是，“玩游艇”最后不但让他“玩”到当上老板，客人给的小费，更成了他的“私房钱”！

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