范冰冰客串姜河那新作 耍狠画面曝光如“范爷再现”

（综合讯）中国女星范冰冰2018年爆出逃税重挫演艺事业，近期积极复出，把事业重心转到韩国拍摄韩剧“Insider”（知情人），最近画面公开，范冰冰的气势宛如当年范爷再现。

范冰冰剧中饰演说客，在14集的尾声出现，一出场气势十足。她绑着马尾，穿上全黑套装打上领带，带领一票黑衣保镖，神情冷酷又带点高傲，用流利的英语说着台词：“你到底怎么做事的？”直言要解雇扮演赌场说客的韩宝凛，还吩咐手下散播消息，“谁能杀掉金耀汉（姜河那饰）就能成为赌场经理”，展露凶狠一面，再现范爷霸气风范。

范冰冰之前在微博分享在韩国学电单车的花絮，网民因此推测她剧中会有驾电单车场面。

有人夸范冰冰即使四年没作品，颜值依然高，特别是又跩又飒的女王气场，和韩剧的戏剧张力吻合，而她的粉丝也激动地说：“终于又见到演员冰！”希望未来不论是否担纲主角，也不管是在哪里拍戏，她都能做喜欢的事情。

“Insider”由韩国JTBC制作，主要演员有姜河那、李裕英、许城泰等，故事讲述姜河那饰演的司法研修生金耀汉为查案，被安排到监狱里当卧底，可是计划被识破，姜河那成了囚犯。在狱中服刑时，他奶奶惨遭毒手，为了复仇，他从监狱最底层一步一步往上爬，以改变命运。