老公罕病复发 “Hold住姐”谢依霖：老天爷为何要惩罚我

台湾艺人谢依霖（Hold住姐）婚后淡出荧光幕，将重心放在家庭上。她近日在社媒面簿上连载与老公Green相知相恋的故事，吸引大批网民追看。她写下最终章时，透露老公罹患罕见疾病“重症肌无力”，动完手术2年后复发，未来都没办法完全痊愈。

谢依霖回忆起初次发现老公不妥时，是在几年前怀着第2胎时，发现老公一边眼睛一直都是垂下来的。刚开始在眼科找不出原因，后来到医院检查才发现老公胸腺有一颗肿瘤，疑似肿瘤所导致“重症肌无力”。当时医生表示虽然不是恶性肿瘤，但还是建议将胸腺切除，这样有几率能够完全康复。

谢依霖坐月子后，老公才开刀，术后也饮食清淡、戒烟、健身，开始健康生活。不料2年后她却发现老公说话不清楚，经检查后发现是“重症肌无力”复发，让她大受打击直呼：“我蠢得以为恶梦醒了呢，结果老天一拳把我捶回去，继续做恶梦吧你。我开始反省，是因为我这两年善事太少吗？老天爷为什么要惩罚我！”

对于老公的病没办法完全痊愈，这辈子只能与病共存，谢依霖感性地说：“想哭吗？我哭得好累了再也不想哭了。乐观面对？别勉强自己了，假笑好丑喔。命运才不在乎你是悲观还是乐观，这就是上天的无菜单料理啊！”尽管老公的状况有起有伏，但所幸还算稳定，他们抱着且行且珍惜的心态，继续生活。

恰逢老公的生日，谢依霖决定将这个故事分享出来，“表面上好像我写故事要逗大家开心，治愈别人。但其实在写这些的过程，我是在治愈我自己。”