曾被批大头症 莫小玲叹：心直口快易得罪人

本地笑星莫小玲坦承年轻时心直口快，语气又冲，说话容易得罪人，她曾尝试改变自己，但感叹：我不快乐！

莫小玲个性大咧咧，敢怒敢言，说话语气率直，她星期天受访告诉《新明日报》，这样的说话方式确实为她带来困扰，一度令她备受批评。

“人家觉得我人红头变大，像是看到一些剧本，我会想改，我的原意是丰富内容、增加笑点，但做法却引起争议，有人酸我‘以为自己是撰稿编剧’……听到很多批评，好吧，我改，我‘假假’做好人，即使看到不对劲的人事也不再开口，我什么都照做。”

小玲盖住了自己那张说话容易“刹不住车”的嘴，但那两年，她并不快乐。

“不只我自己辛苦、粉丝也不再喜欢我，有粉丝直接说‘你变得好假’！”

离开电视台后，小玲再签新经纪公司，终于放话要做回自己，回到那个说话直接、有不满就说出来的莫小玲。

不怕再次得罪人吗？

“讲真话也看怎么讲吧，真的有道理应该OK吧，这跟乱骂人不一样，人老了会变的，以前说话的语调比较冲、但现在同样一句话，我的语气缓和多了。”

遇到不平不公的事，为人讲义气的小玲仍会敢敢说。

新戏轮到她“暗恋”李国煌

小玲目前人在马国接拍李国煌金刚媒体投资的贺岁片《发财联盟》，嚷说：“已有10年没跟国煌在大银幕演对手戏。”

在《发》中，小玲饰演一个“美后”，自觉长得很美，“一个长得不美的人居然觉得自己很美，这个角色本身就是笑点。”

小玲为角色将头发染黑，造型很朴素，片中“暗恋”国煌，与对方既像闺蜜、又像好友，还会帮对方照顾女儿，“国煌曾在《荷兰村》‘暗恋’我100集，现在轮到我‘暗恋’他，哈哈！”

两笑星10年未在大银幕交手，小玲赞老搭档国煌公私分明，为人不计较，有远见，她笑说：“我们演戏节奏频率一样，一个眼神就知道对方要干嘛，一合作默契就来，毫无压力。”