台湾上半年歌手吸金榜 周杰伦2143万称霸

（综合讯）2022过了一半，《苹果新闻网》统计上半年歌手收入榜，今年依旧受到疫情等大环境影响，大咖歌手少了巡演，多以广告代言为收入来源。最近刚推出睽违6年新专辑《最伟大的作品》的周杰伦，以11支代言赚进4.6亿台币（约2143万新元），夺下冠军。

周杰伦今年5月小女儿诞生，果然继续为他带财，7月15日刚推出新专辑，数位销售突破482万张，实体也热销19万张，数位销售额估算约6亿台币（约2791万新元），不过由于音乐部分仍有涵盖各平台分润等计算方式，真正进到他口袋难以估算，因此上半年收入未列入数位专辑销售额。

萧敬腾792万位居第二

萧敬腾除了代言以外，中国真人秀也是他的大财库，上半年共进账1.7亿台币（约792万新元）居次。接着是蔡依林、Ella以及Hebe。

人气爆棚的萧敬腾近来因各地隔离需求，目前暂住成都，2022年扣除他回台湾过年兼还工作债的近2个月时间，萧敬腾靠着广告代言、商演、真人秀掘金，不受疫情影响，上半年仍有不小斩获。

蔡依林代言接到手软

虽然天后蔡依林上半年没有举办个人演唱会，但广告代言仍接到手软，轻松笑迎八金主，笑纳8千万台币（约372万新元）代言酬劳，排名第3。

Ella收入是Hebe两倍

Ella近年事业朝影歌视三栖并进，目前正在嘉义拍摄中，代言还是多到不行，当妈妈之后代言品项更广了，打开电视几乎都看得到她的代言身影，不过商演受到5、6月台湾疫情升温影响，只有两场，推估共进账4千万台币（约186万新元）列第4名。

Hebe去年拿下金曲歌后，代言依旧很稳定，原本5月有四场高雄演唱会，因疫情升温延至8月，因此没有列入收入，推估她上半年共吸金2千万元（约93万新元），挤进前5。