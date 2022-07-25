重现经典！“麦克杰逊“登新加坡舞台！

“Beat it! Just beat it！”，你也是麦克杰逊（Michael Jackson）的粉丝吗？成长岁月里错过了看他的现场表演，不如来一场连粉丝们都叫好的经典重现！

Rodrigo Teaser《Michael Lives Forever: A Tribute to Michael Jackson》即将来到新加坡！这位从九岁就开始模仿麦克杰逊的Rodrigo Teaser从小就接受许多媒体邀约进行演出，2005年被麦克杰逊官方网站点名为最强模仿者，之后更受邀在麦克杰逊的官方庆祝会上表演。

Rodrigo Teaser如今是麦克杰逊官网唯一点名的模仿者。

除此之外，这次的表演将有近60套舞台服装替换，幕后团队更请来麦克杰逊的御用编舞Lavelle Smith Jr.进行编排。Lavelle Smith Jr.除了与麦克杰逊合作超过20年，也曾与En Vogue, Janet Jackson和Beyoncé Knowles等大牌合作，而且也是五届MTV Video Music Award的最佳编舞得主。

120分钟的演出，60套服装，一个让你现场感受“麦克杰逊”的机会！

表演详情：

日期：2022年9月20日

时间：晚上8时

地点：The Star Theatre

表演以英语进行，订票可点击这里查询。