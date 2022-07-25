半小时通话解除误会 宥胜与编剧和解风波落幕

台湾演员宥胜辞演TVBS的8点档《机智校园生活》一事掀起风波，他星期天（24日）在面簿写下长文喊话“法院见”，电视台随后表示双方已解除误会，宥胜则再度在社媒上发表长文回应。

宥胜表示，接演《机智校园生活》时就清楚表明只会演出80集，但电视台却在合约上玩文字游戏“其实是该演100集”，并施压他答应往后演出才会给他假期陪家人，当他要求白纸黑字以50集为一个单位续约，电视台却拖延签约。

对此，TVBS指出与宥胜合作近10个月，创造口碑佳绩， 十分感谢宥胜的贡献。开拍前制作单位与宥胜经纪公司签订戏剧合约，预计拍摄100集，宥胜演出80集，但在约满前TVBS即释出诚意希望能继续合作，中间产生传递上之误会，双方皆已厘清，未来也将更努力彼此了解，感谢各界支持关心。

宥胜星期天（24日）再度发文，表示一切不安都在几通长达半小时的倾心通话后彻底消失，“王浩南过世当天，一位几乎零负评的优秀编剧，在一场即时放送的直播间中当着妈妈与孩子的面被网友狠狠痛骂，全程无法中断停止。这事我不知道。”而他也才发现，这10个月来，所有的签约谈判与讯息传达，竟都存在着认知感受与时间上的落差。宥胜说，对“赐死”的结局其实无懈可击，他看到剧本时虽然震惊，内心却是赞叹，“只可惜编剧对喜剧的用心，忽略了现实中需要时间伤心，于是一场因为爱的战争就此爆发。”

而编剧也表示：“经过TVBS居中协调，我终于跟我的王浩南有了一次深度的对谈。然后才发现原来我们都不知道对方工作细节的全貌，所以导致因为部分片段的资讯就对对方产生了不必要的嫌隙。今天下午的对话，让我们都各自理解了对方的立场，而且也将因为认知不同所产生的误解给说开了。”