国庆日演唱会(National Day Concert)因疫情中断两年,今年8月6日(星期六)将恢复在滨海湾花园擎天树林(Supertree Grove)的草坪举行,表演者包括瑞恩等。

由新传媒与滨海湾花园第四次携手主办的国庆日演唱会消息昨天曝光后,瑞恩第一时间兴奋地在个人Instagram上写道:“我非常激动地宣布这场演唱会。过了很长的一段时间,我将第一次与Taufik(陶菲克)一起现场演唱‘Reach Out For The Skies’和《讨厌》。”