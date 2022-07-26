演特需儿哥哥兄弟情感人 宗子杰惹哭女导演

现实中的独生子演“哥哥”，健硕帅哥宗子杰拿捏兄弟情戏惹哭女导演！

那是《你的世界我们懂》一场再寻常不过的“饼干戏”，饰演“郑天才”的许瑞奇，想尾随宗子杰饰演的哥哥“郑天伟”出门，见到哥哥脸色不对，及时送上饼干，上前送抱说“I Love You”，一个拥抱，令人恻然。

人心肉造，宗子杰受访时告诉《新明日报》，那场戏惹哭了拍摄的女导演！

“那名女导演入行有10年了，拍《你》剧时，有蛮多场戏都惹哭了她。”子杰说。

女导演边拍边落泪，“罪魁祸首”子杰与瑞奇有去安慰导演吗？

“导演的恢复能力比我强，是她安慰我。”

一场哭戏 无法抽离

子杰平时几乎不哭，但拍《你》剧有一场委屈躲厕所嚎哭的戏，喊cut后仍陷入悲伤情绪无法自拔，窝在厕所，导演见状上前安慰……

《你》目前热播，坊间一片好评，比较许瑞奇饰演的“特需人士”，子杰的角色冲动、火爆，牙尖嘴利，不平则鸣，他疼爱弟弟，但也有说不出来的委屈，会因自己的感受被家人忽视感到酸楚、不快，星期一（7月25日）晚上有一场戏，子杰借着帮扭伤的父亲（姚彣隆饰）按摩，随口几句家常话，父子嫌隙顿时和解，听到父亲对他温情的嘱咐，子杰登时红了眼眶，吸了吸鼻子，那一幕，他拿捏得很细腻。

“两兄弟”互动 即兴演出

为《你》演绎两兄弟的日常互动，子杰与瑞奇临场添加了好些对白、动作，像许瑞奇被女邻居误以为是电梯“撒尿真凶”，见到哥哥（子杰饰）慌忙“跳”到他身上，像只树熊紧紧缠着哥哥，那场戏是即兴演出，剧本没有！

“他（许瑞奇）为角色增重（五公斤），一股劲的骑在我背后，好重！”子杰笑说。

“导演原以为‘弟弟’（许瑞奇）与妈妈或姐姐的感情最能感动人，没想到出来效果最好的是兄弟情。”

在《你》中的子杰除了弟弟郑天才（许瑞奇饰），还有姐姐郑天希（洪凌饰），“爸爸”姚彣隆、“妈妈”黄碧仁，角色一家五口。现实中，子杰是独生子，与妈妈相依为命。

身为96后新生代，现实中，子杰比瑞奇小几岁，演绎“哥哥”的他笑说：“他（许瑞奇）看起来比较年轻。”

瑞奇演出“特需人士”的纯真、无助，惹人疼惜，子杰不讳言“他也有感动到我！”

提到片中“爸妈”，子杰与姚彣隆相处像朋友，无代沟；黄碧仁无论戏里或戏外都对他们“三兄妹”照顾有加。

宗子杰（左）被许瑞奇（右）像只树熊紧紧缠着，他笑说瑞奇好重。（取自网络）

内心曾充满负能量

子杰形象正气，但一度内心充满负能量。

“那时候更年轻一点，对一些事心态没有调整好（来自事业的压力？）是，事业，也许我真的太心急了，内心承载很多负能量，但在中国隔离一个月，躲在房里看开了，觉得有些事有就是有、没有就是没有。”

子杰在社媒很活跃，他坦言这是艺人工作的一部分：“若不是艺人，我不会用社媒，有时看网民说的话实在太难听了。”

无偶像包袱

子杰身材健硕，他自嘲“是老板许振荣的意思”，但若角色需要他“瘦骨嶙峋”，子杰不二话会照做，放话：“我希望活出角色，而不是角色里都是自己。”

坦率的子杰不掩饰看法，13岁已凭童星身份出道的他，保持演员初心，渴望当动作演员，甚至挑战娈童癖好者，无所谓形象包袱，比不少新生代艺人多了一层自审的清醒。